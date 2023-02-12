В Челябинске с размахом отметят 10-летие падения метеорита

В среду, 15 февраля исполнится 10 лет челябинскому метеориту, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Несмотря на то, что все закончилось благополучно, иногда этот день называют вторым днем рождения Челябинской области, написал он в Telegram-канале и предложил землякам поделиться своими историями, связанными с метеоритом, и принять участие в первом фестивале МетеоритФест, который пройдет 18 февраля.

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«Метеориты такого размера падают на Землю раз в сто лет. Болид, которому дали имя "Челябинск", стал туристической достопримечательностью и помещен под стеклянный купол в государственном историческом музее Южного Урала. В течение всего 2023 года Челябинская область будет праздновать десятилетие космического визита», — говорится на официальной странице фестиваля.

В субботу, 18 февраля в городе запланировано шоу барабанщиков, 3D-mapping show на здании ЮУрГУ и световой флешмоб, а летом планируется запустить туристический маршрут по следам метеорита до озера Чебаркуль и провести масштабный фестиваль под открытым небом. Кроме того, в честь метеорита весь февраль будет идти спектакль «Я метеорит» в драмтеатре, а также состоятся хоккейный и волейбольный матчи.

Метеорит, который по оценкам ученых весил около 11 тыс. тонн, упал в озеро Чебаркуль в 90 км от Челябинска 15 февраля 2013 года. След от его полета был виден даже в Самарской области. Ударной волной тогда выбило стекла в 7 тыс. домов Челябинска. Самый большой обломок метеорита весом в 503 кг находится в государственном историческом музее Южного Урала.

