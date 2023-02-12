В столичный регион вновь придет оттепель, а за ней — мороз

Минувшей ночью по территории столичного региона промчался циклонический вихрь, который на 6-10 см увеличил высоту снежного покрова. Очередная оттепель придет в Москву и Подмосковье уже в понедельник предстоящей недели, а в среду опять все подморозит, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«Оттепель, которая придет в столичный регион уже вечером в понедельник и продлится до окончания вторника, будет уменьшать высоту сугробов, однако этот процесс тут же будут компенсировать осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Так что к возвращению морозов, а произойдет это уже утром в среду, высота снежного покрова в столице практически не изменится», — сообщили синоптики.

Снегопады и дальнейшее увеличение высоты сугробов в Москве и Подмосковье теперь прогнозируется в следующие выходные.

Как уточнил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за прошедшие сутки в Москве выпало около 20% от месячной нормы осадков.

