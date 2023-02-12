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«Единственный выход»: Захарова указала Западу путь спасения в конфликте на Украине

12 февраля 2023, 14:25

Представитель МИД РФ прокомментировала заявление главы Польши о необходимости срочных поставок вооружения на Украину

пресс-служба мид рф

Единственным выходом западных стран в конфликте на Украине является покаяние в содеянном. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление президента Польши о необходимости скорейших поставок оружия Украине.

«Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада», — написала Захарова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Россия может победить, если Запад не отправит военную технику на Украину в ближайшие недели.
 