Акции дня: бумаги «Норникеля» отыгрывают падение

Акции компании «Норильский Никель» восстанавливали стоимость и торговались в плюсе на Мосбирже в понедельник, 13 февраля. За день акции подорожали на +0,73% до 14 948 рублей.

В пятницу акции «Норникеля» падали после отчета за 2022 год, который расстроил трейдеров. Чистая прибыли снизилась на 16% до 5,9 млрд долларов, а выручка уменьшилась на 5% до 16,9 млрд долларов в годовом выражении. Решение по дивидендам и новую дивидендную политику пока не озвучили.

Аналитики «БКС Мир инвестиций», несмотря на слабый отчет, дали позитивную оценку бумагам «Норникеля». «Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на компанию, ожидаем сохранения высоких цен на цветные металлы на фоне ускорения экономики Китая, значительного высвобождения оборотного капитала в 2023 году и возможность заключения нового акционерного соглашения до конца года», - говорится в комментарии БКС.

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Владимир Лящук считает, что ожидать больших дивидендных выплат от «Норникеля» в ближайшие годы не стоит. «Ранее мы считали, что будет принята новая дивидендная политика и выплаты дивидендов будут производиться исходя из значения FCF. Однако в случае реализации такого сценария дивидендная доходность составила бы около 1,3%. Поэтому, согласно публикации в СМИ, желание менеджмента направить на выплаты 1,5 млрд долл., это позитивная новость. Однако в целом, инвесторам не стоит ожидать больших дивидендных выплат в ближайшие годы», - отметил он.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,12% до 2264,27 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,63% до 965,86 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:43 мск составила 86,15 долларов за баррель (-0,28%). Российская валюта слабела– 73,78 руб. за доллар.