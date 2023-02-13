Акции нефтянки: рынок оценил, что Urals не приравняли к Brent

Ожидание изменений в налогообложении нефтяной отрасли в последние недели сильно давило на котировки акций нефтяных компаний, которые преимущественно торговались хуже рынка. В минувшие выходные правительство определилось с этим вопросом, внеся соответствующий законопроект в Госдуму.

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Теперь размер налогов на нефтяной бизнес будет определяться исходя из цены российского сорта нефти Urals, но не менее определенного ее дисконта к эталонному сорту Brent. На апрель дисконт установлен в размере $34 за баррель, на май — $31, на июнь — $28, на июль и далее — $25.

По данным портала profinance.ru, в понедельник с утра баррель Urals стоил $59,5, а Brent — $85,6. Таким образом, спрэд равнялся $26,1. Однако данные различных источников относительно цены российской нефти могут быть не совсем достоверными. Urals на бирже не торгуется, и сделки могут заключаться по разным ценам.

Решение правительства позволит, что называется, убить сразу несколько зайцев. Прежде всего, оно повысит объем поступления налогов в бюджет. Кроме того, российским нефтяникам станет невыгодно продавать нефть дешевле, несмотря на то что рентабельность добычи многих компаний это позволяет.

Если исходить из параметров спрэда, то складывается впечатление, что мера введена в том числе и для того, чтобы в самом ближайшем будущем сделать экономически невыгодной продажу российской нефти дешевле установленного Западом потолка в $60 за баррель. Конечно, указ президента РФ и так запрещает продавать российскую нефть, если в контрактах каким-либо образом оговорен потолок цен, но юридические лазейки для его обхода конечно же есть.

«Новые меры должны заставить нефтяные компании либо продавать нефть не ниже порогового значения, либо платить больше налогов в бюджет при избыточных дисконтах. Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит компаниям адаптироваться к применению нового порядка расчета налогов на базе Urals», — отмечает эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

Акции большинства российских нефтяных компаний утром в понедельник отреагировали на снятие неопределенности в области налогов ростом — несмотря на то, что мировая нефть на азиатских торгах подешевела почти на процент — до $85,5 (правда, к обеду отросла до $86,2).

Свою роль, конечно, сыграло и то, что новый порядок налогообложения вполне можно назвать не самым жестким из возможных.

«Мы считаем, что решение правительства довольно мягкое. Раньше вообще обсуждалась смена привязки расчета НДПИ с Urals на Brent или Dubai, что, конечно, радикально решило бы проблему со нехваткой нефтегазовых доходов. Но теперь выбран приемлемый диапазон дисконта, который будет плавно снижаться с текущих значений. Более того, дисконт должен падать сам по себе, поскольку на фоне растущей конкуренции ставки на фрахт будут снижаться», — полагает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Поможет сокращению спрэда и решение уменьшить с марта добычу нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки, о чем заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак.

Сейчас Россия добывает порядка 10 млн баррелей в день. Считается, что снижение добычи и, соответственно, рост цены нефти наиболее благоприятны для «Лукойла», у которого запасы нефти более трудноизвлекаемые. Утро, однако, «Лукойл» начал намного хуже своих коллег по цеху, поскольку инвесторы продолжали отыгрывать тот факт, что компания лишилась поставок нефтепродуктов в Европу, а на них приходилась значительная доля продаж. Пока непонятно, куда будут перенаправлены эти объемы.

Но к обеду акции «Лукойла» ликвидировали отставание, подрожав на 0,4%. Примерно столько же прибавляют «обычка» «Сургутнефтегаза» и «Роснефть». «Газпромнефть» выглядит чуть слабее. Таким образом, акции нефтяных компаний выглядят лучше рынка, который по Индексу Мосбиржи растет на 0,1%.

Аналитики по-прежнему считаю фундаментально самой сильной из нефтяных компаний «Роснефть». С точки зрения технического анализа, она также выглядит предпочтительнее других: с 27 января бумага рисует восходящий тренд. Первой целью роста акции является закрытие дивидендного гэпа, для чего нужно прибавить около 4%.