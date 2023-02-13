Аналитики рассказали, сколько заявивших об уходе из РФ брендов остались на российском рынке

Компания Commonwealth Partnership (CMWP) выяснила, сколько объявивших об уходе с российского рынка брендов в действительности покинули его.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования, около 40% из анонсировавших свой уход компаний нашли способ так или иначе остаться в РФ, в значительной степени за счет передачи прав собственности отдельных ретейл-брендов новым владельцам.

Уточняется, что около трети брендов уже нашли новых собственников для своего бизнеса — продали новым владельцам или передали в управление локальному менеджменту. Еще 6% возобновили работу после приостановки, продолжили работать или провели ребрендинг (в тех случаях, где бренды были представлены через дистрибьютеров и партнеров). Наконец, 2% приостановили инвестиции в РФ либо ограничили операции на российском рынке.

Новыми собственниками проданных активов в 67% стали российские компании, в 19% — игроки из ОАЭ, остальные 14% — у ливанских и турецких структур, указывают эксперты.

В общей сложности только 25% брендов, заявивших об изменении статуса в 2022 году, на деле покинули российский рынок, говорится в исследовании CMWP.

«Из 85 брендов, заявивших об изменении статуса своего бизнеса в России, только порядка 25% действительно полностью закрылись», — приводит агентство выводы аналитиков.

Отмечается, что в режиме приостановки работы пока остается значительная часть ретейл-брендов (34%) — в основной массе это представители премиальной и люксовой категорий.