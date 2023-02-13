Экспорт российского сурими из минтая в Японию вырос в пять раз

Объем импорта в Японию российского сурими из минтая в 2022 году составил 16,1 тыс. тонн, что более, чем в пять раз больше, чем в 2021-ом (3,1 тыс. тонн). Об этом сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на данные портала госстатистики Японии.

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«На рынке Японии, крупнейшего потребителя минтаевого сурими в мире, доля России выросла с 3,2% до 17,5%, а доля США снизилась до 82,5%», — уточнили в АСРФ.

По словам президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексея Осинцева, выпуск сурими был возобновлен в России в 2021 году после многолетнего перерыва. Первой обрабатывать и измельчать филе минтая, спрессовывая его затем в твердую белую массу, начала Русская рыбопромышленная компания на новом супертраулере «Владимир Лиманов». Позже компания начала использовать еще два аналогичных судна, что позволило ей кратно нарастить производство сурими морской заморозки.

«Сегодня в стране развивается выпуск этого продукта как в море, так и на берегу. Если в 2021 году было выпущено около 8,5 тыс. тонн отечественного сурими, то прогноз на 2023 год – более 50 тыс. тонн с дальнейшим ростом», — подчеркнул Осинцев.

