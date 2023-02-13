WSJ: газовый рынок США начнет трясти

В прошлом году, считают многие специалисты, цены на природный газ в США были наиболее волатильные за все десятилетие сланцевой революции. Происходящее последние недели снижение цен может оказаться началом их повышения, считает Wall Street Journal (WSJ).

WSJ приводит следующее количественное измерение ценовых качелей: в прошлом году было 18 дней, когда цены базовых фьючерсов Henry Hub на конец торговой сессии показывали более чем 10-процентное изменение. Это максимум за все три с лишним десятилетия торговли газовыми контрактами на бирже Nymex. Стандартное отклонение фьючерсов Henry Hub за предыдущие 20 дней в прошлом году составило 81,6% в годовом исчислении, что намного больше среднего показателя за десятилетие – 48,6%.

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В предстоящие годы волатильность может еще больше усилиться, прогнозирует старший аналитик по энергетике EBW Analytics Group Эли Рубин. Факторы, которые исторически смягчали сильные колебания цен, слабеют на глазах. Так, в 2011-21 гг. потребление газа домохозяйствами выросло почти на 25%, а его экспорт – более чем утроился, мощности же по хранению газа за эти же годы практически не изменились. Между тем, как свидетельствуют данные S&P Global Commodity Insights, колебания цен на газ значительно сильнее обычных при уровне газа в хранилищах ниже среднего за пять лет.

Или взять способность сектора электроэнергии переходить на уголь при уменьшении роста дефицита. Действие этого фактора практически исчезло при темпах приблизительно 11 ГВт мощности по сжиганию угля ежегодно в течение 2015-2020 годов. К 2029 году в США, по данным Управления энергетической информации (EIA), ожидается выход из строя почти 23% существующих сейчас мощностей по сжиганию угля.

С другой стороны, прогнозируется сдержанный рост предложения природного газа. Рост добычи нефти и газа, считает старший директор по газу в S&P Global Commodity Insights Мэттью Палмер, сдерживают инвесторы, предпочитающие компании с крепкой финансовой дисциплиной (особенно, в области расходов), и явный дефицит газопроводной трубопроводной структуры. Он, например, обращает внимание на сдерживание уровня добычи на газовых месторождениях Марселлус и Ютика на востоке страны ввиду того, что после 2019 года не был введен в строй ни один более-менее крупный новый объект трубопроводной инфраструктуры.

Ожидается усиление зависимости цен на газ в США от динамики международных рынков, потому что мощности по экспорту сжиженного газа (СПГ) растут: к 2025 г. ожидается рост экспорта американского СПГ на 40%.

Усилить колебания цен могут и погодные аномалии, количество которых резко выросло после семидесятых годов прошлого столетия. Они не только подчеркивают пики и спады спроса на газ, но и влияют на предложение. Более холодные зимы в последние годы препятствовали росту добычи газа. В 2021 году, к примеру, заморозки в Техасе и соседних штатах привели к крупнейшему месячному снижению добычи газа в США и к 70-кратному росту цен на местах.

В краткосрочной перспективе, правда, могут быть некоторые просветы. Так, EIA ожидает роста добычи газа в 2023 году на 2%. Здесь следует иметь в виду, что нынешний год может оказаться первым после 2016-го без ввода в строй новых мощностей по экспорту СПГ. Однако, как считает WSJ, любое снижение напряжения может быть затишьем перед бурей.