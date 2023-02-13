Переполненные газохранилища превратились в огромную проблему для Европы

Через две недели начинается календарная весна. Трудно вспомнить год, когда европейцы подходили к концу зимы с такими запасами газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ), как сейчас. Все бы хорошо, но вот только большая их часть фактически застряла под землей. Дело в том, что цены на газ сейчас опустились более чем на 80% по сравнению с максимумом в конце августа 2022 года. Это значит, что продажа излишков газа, оставшегося благодаря в основном аномально теплой зиме и крупным поставкам американского сжиженного газа (СПГ), причинит европейской казне и европейским налогоплательщикам многомиллиардные убытки.

«Трейдеры закачивали газ летом (в хранилища) в полной уверенности, что зимой цены поднимутся,- приводит Bloomberg объяснение вице-президента Rystad Energy AS Синдре Кнутссона,- но этого не произошло. В конце за все расплачиваться приходится потребителям».

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На данный момент европейские ПГХ, по данным Gas Infrastructure Europe, в среднем полны газом почти на две трети (65%). К 1 марту в них вполне может остаться свыше 50%, что вдвое больше показателей прошлого года. Входить в весну с такими запасами газа, конечно, очень хорошо для энергетической безопасности континента, но для компаний, закупавших СПГ по максимальным ценам, это плохо.

Для того, чтобы защититься от волатильных цен, компании могут продавать и покупать газ по заранее установленным ценам. Они все равно несут потери из-за разницы в ценах, но их размеры неизвестны.

Отдельные покупки оплачивались за счет правительственных субсидий. Особенно распространена такая практика была в Германии, крупнейшем потребителе газа на континенте.

«Они будут нести убытки при каждой продаже газа из хранилищ на спотовом рынке,- объясняет Тревор Сикрорский из Energy Aspects Ltd.- Но эти убытки скорее придется нести не акционерам, а налогоплательщикам».

Немецкая компания Trading Hub Europe GmbH получила от правительства 15 млрд евро на покупку газа для ПГХ практически по любым ценам. В прошлом году главной задачей было наполнить ПГХ. Компания активно работала на спотовом рынке. Хранилища, наполненные доверху летом, когда газ не используется для обогрева зданий и стоит в большинстве случаев дешевле, но только не в прошлом году, дорого обошлись европейцам. Особенно высокими цены на него, а следовательно и расходы на его покупку оказались в третьем квартале прошлого года. Счет за газ в июле-сентябре составил рекордные 101 млрд евро, что в три с лишним раза больше того, что заплатили за тот же промежуток времени в 2021 году. Большую часть этого воистину «золотого» газа закачали в хранилища.

В конце августа, когда энергетический кризис достиг пика, цены с поставкой на следующий день в Амстердаме превысили 300 евро за МВт-час (более 3150 евро за тысячу кубометров газа). Сейчас же базовые фьючерсы торгуются на уровне чуть выше 50 евро за МВт-час, что является почти минимумом с сентября 2021 года. Morgan Stanley заявил в начале февраля, что цены скорее всего опустятся еще ниже и что из отопительного сезона Европа выйдет с подземными хранилищами, наполненными газом в среднем на 59%.

Цифры – очень хорошие для европейцев, но плохие для тех, кто хочет продавать излишки газа в ПГХ.

«Если покупатели не хеджировали закачанный летом прошлого года в хранилища газ, то они попытаются держать его там до тех пор, пока цены не вырастут следующей зимой или в еще более отдаленном будущем,- объясняет аналитик Стефан Ульрих.- Однако представляется маловероятным, что покупатели сумеют полностью компенсировать покупную цену, если на рынке не возникнет очень большого дефицита газа».

