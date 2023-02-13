Газовые каникулы

Фьючерсы на природный газ в США приблизились к самому низкому уровню с декабря 2020 года, поскольку более теплая, чем обычно, погода сократила потребление до уровня ниже среднего, а внутреннее производство оставалось высоким.

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В 2022 году добыча газа в Америке достигла рекордных 98,02 млрд куб. футов в сутки и, согласно прогнозам EIA, вырастет до 100,34 млрд куб. футов в сутки в 2023 году и 102,29 млрд куб. футов в сутки — в 2024 году. Между тем, согласно последним данным NOAA, в США было на 8% меньше дней с низкой температурой, чем обычно. В результате запасы природного газа выросли, и EIA ожидает, что они останутся выше среднего в течение предстоящего лета.

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Перезапуск завода Freeport тоже оказал влияние на рынок и способствовал поддержанию минимального уровня цен. В целом, стоимость природного газа в США снизилась более чем на 30% с начала 2023 года и почти на 80% по сравнению с августовским пиком.

Тем временем в Европе цены на газ приостановили восьминедельную полосу снижения. Биржевые цены по итогам торгов пятницы, 10 февраля, выросли на 2,5% и составили 600,7 доллара за тысячу кубометров. С 30 января котировки колеблются в ценовом коридоре 585—680 долларов за тысячу кубометров. Но, обращает внимание «Прайм», несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены будут падать до тех пор, пока не начнут расти

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период понизились до 606 долл. за 1000 кубометров вследствие неминуемого наступления весны и высокого уровня запасов, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 11 февраля упали до 65,3%, реагируя на снижение выработки ветроэнергии и повышение потребления.

Страны ЕС ввели новую справочную цену на СПГ в рамках планов по ограничению цен на природный газ, напоминает аналитик. Эталонная цена на СПГ по состоянию на 8 февраля составила 55,21 евро/МВтч. Европейские потребители — в частности, электростанции — будут использовать справочную цену на СПГ при заключении контрактов на покупку газа.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период снижалась до 2,396 долл./mmbtu (85,8 долл. за 1000 кубометров) из-за теплой погоды, падающего потребления и экспорта, а также перепроизводства на внутреннем рынке.

Однако, обращает внимание Лукичева, цены постепенно начали восстанавливаться на фоне возможного начала экспортных отгрузок компании Freeport LNG и подросли до 2,514 долл./mmbtu (90 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 3 февраля были на 10,9% выше уровня прошлого года и на 5,2% выше уровня на последние пять лет.

В Азии стоимость природного газа на базисе JKM понизилась до 17,93 долл./mmBTU или до 642 долл. за 1000 кубометров в корреляции с падением цен на прочих региональных рынках газа и снижением спроса. Импорт СПГ в Японию и Южную Корею, по прогнозам, сократится этим летом из-за высоких запасов и роста производства атомной энергии. В целом Азия теряет интерес к спотовым покупкам из-за высокого предложения и приближающейся весны. Отмечаются перепродажи ранее законтрактованных грузов и отмена ранее объявленных тендеров.

Приближение весны, указывает Оксана Лукичева, неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Можно отметить постепенное возвращение рынка покупателя, что приводит к значительному снижению цен. Дальнейшее их падение, однако, приведет к сокращению предложения, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе, говорит эксперт.

Поглядывайте по сторонам

Тем временем на новой неделе продолжилось постепенное понижение котировок газа в Европе к рубежам менее 580 долл. за 1000 куб. м. Это показатели лета 2021 года, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Они хотя и примерно вдвое выше стабильных уровней «доковидных» лет, но оставили далеко позади драматичные всплески 2022 года выше 3500 долл. Нет ни текущей нехватки энергоносителей, ни спекулятивных взлётов и падений цен.

Можно констатировать, считает Гойхман, что энергетический кризис преодолён. Заканчивается зима, в течение которой Европе прочили замерзание. Спрос на трубопроводный природный газ сокращается — хотя и ценой существенных мер экономии, роста затрат на альтернативные источники энергии, потерь для производства.

Цены с декабря находятся в режиме пологого уменьшения и, очевидно, считает Гойхман, продолжат движение к психологическому рубежу 500 долл. в предстоящие недели. Симптоматично, что даже заметный подъём нефтяных цен на Brent на прошлой неделе с 80 до 86 долл. за баррель не изменил общей тенденции котировок газа.

Во вторник участники рынка могут обратить внимание на данные по ВВП еврозоны, ежемесячный отчёт ОПЕК и особенно на показатели инфляции в США. Эти события с разных сторон способны воздействовать на рыночную конъюнктуру. Но все же, полагает Марк Гойхман, котировки в течение недели, вероятно, не выйдут за границы актуального диапазона 500-600 долл.