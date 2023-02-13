Кабачок Сатиры повторят по просьбам зрителей

Только 14 февраля, а также 7 и 8 марта 2023 года по многочисленным просьбам зрителей в Московском академическом театре сатиры представят шоу-программу, приуроченную к весенним праздникам «Кабачок сатиры для любимых».

«Когда мы показывали «Староновогодний кабачок», то оба вечера 12 и 13 января у нас в театре был переаншлаг, лишние билеты спрашивали от выхода из метро Маяковская, бурные овации зрителей несколько раз прерывали каждый показ. Эти представления получили огромный успех. В кассу театра посыпались звонки и сообщения с просьбами повторить программу. Мы обсудили эту возможность с постановочной группой и решили сделать специальную весеннюю версию праздника, изменив программу вечера, но сохранив тематику «Фильм! Фильм! Фильм!» и концепцию, - рассказывает худрук Сергей Газаров.

Гостей весеннего праздника в Театре сатиры ждет праздничная феерия, в которой много музыки, песен и танцев из фильмов «Весна на Заречной улице», «31 июня», «Весна», «Я шагаю по Москве» и многих, многих других. В программе задействованы более 50 артистов театра. Море шуток и реприз от ведущих вечера - панов Шампана, Обаяна, Интригана и Вована. Анекдоты, монологи и байки от легенд сцены Театра сатиры – Александра Ширвиндта, Зои Зелинской, Натальи Селезневой, Нины Корниенко, Юрия Васильева и др. В специальной версии «кабачка для любимых» также примут участие молодые звезды театра – Александра Мареева, Ангелина Стречина, Федор Лавров, Моряна Анттонен-Шестакова, Ильи Малакова, Артем Минин, Карина Муса, Антон Буглак, Любовь Козий, Майя Горбань и многе другие. Руководителями постановки выступят Сергей Землянский, Антон Буглак, Карина Муса и Илья Малаков.