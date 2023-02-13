Комплекс для техобслуживания SSJ100 и МС-21 в «Шереметьево» появится к 2026-2027 годам

Состоящий из двух ангаров комплекс для технического обслуживания российских самолетов SSJ100 и МС-21 планируется ввести в эксплуатацию в «Шереметьево» в 2026-2027 годах.

Об этом сообщил руководитель направления развития системы послепродажного обслуживания корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»), производящей эти машины, Дмитрий Тихомиров, передает «Интерфакс».

Уточняется, что в каждом из ангаров будет восемь стоянок под SSJ100 (либо шесть — под МС-21). На них будет проводиться регулярное техобслуживание бортов, а также осуществляться доработки и структурные ремонты, внедрение сервисных бюллетеней и ремонт компонентов.

В столичном «Шереметьево» базируется главный эксплуатант SSJ100 — авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»), которая должна стать первым получателем среднемагистральных МС-21 в 2024 году.

У самого «Иркута» в настоящий момент имеется авиационно-технический комплекс в «Жуковском», рассчитанный на восемь SSJ100; в 2022 году компания также ввела в эксплуатацию две линейные станции техобслуживания — в том же «Жуковском» и «Шереметьево». В 2023 году планируется запустить аналогичные станции в Апатитах, Архангельске и Сыктывкаре, а до конца 2030-го они появятся в Новосибирске, Чульмане (Якутия), Улан-Удэ, Пензе, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке.