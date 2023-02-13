Комплектующие с российской закалкой

НПК «Автоприбор» ведет свою историю с 1932 года. Предприятие запомнилось массой прорывных разработок для советского автопрома: так, например, в 1939 году на предприятии разработан и внедрен в производство первый советский таксометр, отсчитывающий плату за проезд, в ноябре 1945 года на заводе были изготовлены первые образцы приборов для машины «Победа», в 1946-1947 годах освоены новые приборы для ГАЗ-51, ЗИС-151, ЯАЗ-200, «Победа», «Москвич», а в 1969 году завод начал выпуск приборов для нового массового автомобиля ВАЗ.

Член совета директоров предприятия Даниил Черненко в беседе с корреспондентом «Эксперта» рассказал, как развивается предприятие в текущей непростой ситуации, сложившейся на рынке, и насколько изменился курс завода после недавно прошедшей модернизации.

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По словам топ-менеджера, в последнее время спрос на автокомпоненты отечественного производства действительно значительно вырос. Прошлый год НПК «Автоприбор» удалось завершить положительным ростом, и оно планирует достигнуть еще больших результатов в 2023 году. «В настоящий момент мы работаем со всеми ведущими конвейерами в России от грузового до легкового транспорта, в том числе с ПАО “Камаз”, который заявил о планах поддержки локальных поставщиков и увеличил оборот по широкой номенклатуре продукции с НПК “Автоприбор” более, чем в 2 раза по отношению к 2021 году. Помимо этого, мы поставляем запчасти и на локализованные в России производства некоторых зарубежных игроков рынка», — заявил Даниил Черненко.

Он добавил, что сегодня у НПК заключено более 150 контрактов как с конвейерами, так и с крупными дистрибьюторами, реализующими запчасти. Он заметил, что большой победой для предприятия стал контракт с одной из крупнейших сетей АЗС в России, которые выделили новую категорию товаров — бескаркасные щётки стеклоочистителя — и сделали ставку на российского производителя.

«Более тридцати пяти-сорока миллионов щеток продается ежегодно, и мы способны покрыть потребность в 25–30% от этого объема качественным и полностью отечественным продуктом, который производится полностью за счет мощностей нашего завода…Помимо этого, у нас увеличился спрос как со стороны конвейеров, так и со стороны вторичного рынка. После длительного периода доминирования западных игроков ситуация меняется к лучшему для российского производителя, и государство работает в этом направлении, несмотря на сложность и объёмность такой задачи», — отметил член совета директоров.

«Более 90% комплектующих, которые мы используем, произведены в России. Для некоторых компонентов мы продолжаем искать замену среди отечественных и азиатских производителей. Количество иностранных комплектующих было существенно уменьшено еще в начале 2020 года, а к 2021 сведено к минимуму. Поэтому на сегодняшний день они занимают менее 10% от производства. Изделия, которые мы производим на нашем заводе во Владимире, изначально были рассчитаны на полную локализацию, поэтому мы легче переживаем мировые изменения», — указал Даниил Черненко.

Он напомнил, что предприятие имеет 90-летнюю историю и играет большую роль как в регионе, так и в отрасли в целом. «С 2018 года были привлечены миллиарды частных инвестиций и модернизирован парк оборудования. После того, как большинство проблем были решены, в 2020 году мы провели ребрендинг, сохраняя при этом лучшие традиции завода, внося лучшие практики управления и развития стратегией. С этого момента мы сосредоточили усилия на восстановлении контрактов, усилении команды, создании рабочих мест для инженеров, конструкторов, ученых и технологов (всего было создано полторы тысячи вакансий). Это была непростая работа: кадры аккумулировались по всей России. Так за 5 лет было создано 1200 рабочих мест, в 2018 году на заводе работало 300 человек», — поделился Даниил Черненко.

Сегодня предприятие отвечает вызовам, происходящим в мире, а также продолжает расширять производственную линейку. «К примеру, у нас есть линия по производству моторедуктора, и ее мощностей достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российского рынка: ежегодно на ней возможно производить полтора миллиона моторов. Это единственная автоматическая линия в России. Однако сегодня она загружена только на 30%, и мы рассчитываем, что государственная политика продолжит развиваться в направлении загрузки современных производственных площадок России», — заметил Даниил Черненко, добавив, что данный процесс идет в координации с Минпромторгом и крупнейшими автогигантами страны.

«Сегодня все мы столкнулись с рядом серьезных вызовов. И на наш взгляд это лучшее время, чтобы объединить усилия для развития индустрии и отечественного производства», — заключил он.