«Коралловый остров» в Театре Наций

В Новом пространстве Театра Наций — премьера спектакля «Коралловый остров». При создании постановки режиссер Артем Терехин вдохновлялся одноименной повестью шотландского писателя Роберта Баллантайна, в которой подростки в результате кораблекрушения попадают на необитаемый остров. Отсылки к «Робинзону Крузо» Даниеля Дефо здесь присутствуют не только на уровне сюжета — книга Баллантайна написана по всем канонам романа воспитания. В спектакле, созданном по мотивам повести, также поднимаются нравственные, общественные и психологические вопросы. «Как происходит процесс нормализации зла? — задается вопросом Артем Терехин. — Что становится причиной трансформации человека? Нам хочется, чтобы у зрителя была возможность разобраться в этом вместе с нами, найти эту пресловутую точку сборки».

Подготовил Вячеслав Суриков