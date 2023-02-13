«Лебединое озеро» в Кремлевском дворце

24 февраля театр «Кремлевский балет» покажет классический балет «Лебединое озеро» в сопровождении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева. «Лебединое озеро» Чайковского — один из символов балетного искусства. Широко известны его хореографические версии, предложенные Мариусом Петипа и Львом Ивановым, Александром Горским, Владимиром Бурмейстером и Юрием Григоровичем. Постановка театра «Кремлевский балет» (сочетание канонических трактовок с оригинальной хореографией Андрея Петрова) — одна из самых масштабных в мире. В массовых сценах задействованы 32 балерины. В первоначальной версии балета у истории Одетты и Зигфрида трагический конец: влюбленные погибают в волнах озера, разбушевавшегося по воле злого гения. В более поздних, советских постановках появился хэппи-энд: герои спасались и уходили навстречу любви и свободе. Театр «Кремлевский балет» предлагает неоднозначный финал. Когда бурные воды Лебединого озера утихают, на сцене вновь появляются Одетта и Принц.

Подготовил Вячеслав Суриков