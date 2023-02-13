Минфин стимулирует нефтяников на сокращение дисконта

Министерство финансов Российской Федерации подготовило изменение текущего порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов. Как указано в сообщении министерства, правительство уже внесло в Госдуму подготовленный Минфином законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Законопроект содержит изменения в части порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов — НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть.

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Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: с 1 апреля до 30 апреля 2023 года включительно на 34 доллара за баррель; с 1 мая по 31 мая 2023 включительно на 31 доллар за баррель; с 1 июня по 30 июня 2023 года включительно на 28 долларов за баррель; с 1 июля 2023 года на 25 долларов за баррель.

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К нефтяникам применят большее из двух

В Минфине считают, что такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчёта налогов на базе котировок Urals. Кроме того, предлагается увеличить с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин. А также ввести ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизелю, установив предел ценового дифференциала в размере 10 долларов за баррель, который будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2023 года.

Законопроектом также предлагается дать возможность предоставлять налоговый кредит компаниям, добывающим углеводороды на Ямале, путем применения налогового вычета по НДПИ. Налоговый вычет можно будет получить в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на объекты основных средств, необходимые для реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, которые добываются на полуострове.

Проект документа предусматривает механизм возврата налогового вычета в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно с уплатой суммы накопленных процентов. Также из документа, поступившего в Госдуму, следует, что власти не откажутся от услуг международного провайдера ценовых данных рынка нефти Argus Media для определения котировок российского сорта Urals. Однако если среднемесячные котировки будут ниже определенного уровня, то для налоговых целей будут использовать мировую цену североморской нефти Brent за вычетом фиксированной скидки 25 долларов за баррель.

В формуле будет применяться большее из двух: либо средний за месяц уровень ежедневных цен Urals на базисах CIF (сицилийская Аугуста и нидерландский Роттердам), по данным Argus, либо бенчмарк североморской нефтяной смеси North Sea Dated (включает стоимость сортов Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll), по данным того же Argus, минус 25 долларов за баррель.

Решение не является безобидным для отрасли

Решение Минфина выглядит взвешенным, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Переходный период для компаний примерно соответствует той траектории дисконта, которую мы наблюдали во втором-третьем кварталах 2022 года. «Вероятно, компании существенно не пострадают», — заявил он.

Однако нельзя сказать, что это совсем безобидное для отрасли решение. По сути, отрицая рыночную природу дисконта, бюджет частично переложил риск на плечи компаний, которые будут терпеть убытки, если фактический дисконт окажется больше расчетного. Это значит, что предложенный механизм рискует стать очередным временным решением, и может быть пересмотрен, если условия для внешней торговли будут и дальше ухудшаться, отметил Игорь Галактионов в комментарии «Эксперту».

Законопроект, внесенный в Думу, стимулирует по сути своей нефтедобытчиков сокращать дисконт на российскую нефть, пояснил Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. Резкое уменьшение стоимости цены российской нефти Urals в последние месяцы привело к сокращению доходов федерального бюджета на 46% в годовом выражении.

«Мне представляется, что это временная мера. Полагаю, что в течение ближайших лет цены на российскую и европейскую нефть, в силу реальной рыночной конъюнктуры придет к своим досанкционным значением, и разница в цене не станет превышать 10 долларов за баррель. Европейская же нефть Brent нефть будет снижаться в цене, тогда как российская останется в текущих ценах», — заявил Станислав Бовт «Эксперту».