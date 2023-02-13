Минобороны РФ рассказало об успешном наступлении подразделений ЦВО в зоне спецоперации

Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков ведут активное наступление в зоне специальной военной операции на Украине.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Российские военнослужащие сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров», — говорится в сообщении ведомства.

По словам командира одного из батальонов, за четыре дня линия фронта сдвинулась на два километра на запад. Он добавил, что противник «очень активно» минирует территории, которые переходят под контроль российских военных.

В оборонном ведомстве рассказали, что танки ЦВО наносят удары по украинским укрепленным позициям и бронетехнике; корректировку огня в режиме реального времени производят расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Министерство опубликовало кадры боевой работы бронегруппы российских десантников в зоне проведения спецоперации. «Разведгруппа десантников при помощи БПЛА обнаружила в лесном массиве взводный опорный пункт ВСУ. Для его захвата и уничтожения было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, БМПТ "Терминатор" и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23», — говорится в комментарии к видео.

Уточняется, что экипажи боевых машин сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь. «Действуя профессионально, решительно и слаженно, воины крылатой пехоты с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение», — подчеркивается в сообщении.