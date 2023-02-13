Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красная Гора в ДНР

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о проведении специальной военной операции.

«На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское Луганской Народной Республики», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что за сутки на этом направлении уничтожено более 30 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 80 боевиков ВСУ, а также три боевые бронированные машины и гаубица Д-30, указывается в сообщении.

На Донецком направлении потери Киева составили более 150 солдат, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30. «При огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики», — подчеркивается в сводке Минобороны.

Также сообщается, что на Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Пречистовки и Угледара (ДНР), уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две Д-30.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточняют в российском оборонном ведомстве.