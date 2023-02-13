На что важно обращать внимание при выборе текстильного чемодана

Однако чтобы воспользоваться ими в полной мере, надо выбрать среди множества представленных на рынке текстильных чемоданов наиболее подходящий для себя вариант. TЕсли вы планируете купить тканевый чемодан torber необходимо уделить внимание следующим критериям:
- Наличие пропитки. Без надлежащей обработки текстиль будет быстро промокать, и находящиеся в чемодане вещи окажутся в опасности под струями дождя или под воздействием случайно пролитых на него жидкостей.
- Размер и число колес. Большие модели, как правило, оснащаются четырьмя колесами, что подходит далеко не всем, а только тем, кто катит тяжелый багаж по ровной поверхности. Вдобавок авиакомпании часто устанавливают ограничения на размеры чемоданов. Модели на двух колесах можно катить практически по любой поверхности.
- Качество материала и фурнитуры. Чем дешевле стоит чемодан, тем оно ниже, и тем короче срок службы этого изделия.
- Местоположение ручек. Перед покупкой чемодана нужно проверить, удобно ли его будет переносить и катить по земле на колесах.
- Изготовитель. Для обеспечения продолжительного использования надо отдавать предпочтение продукции проверенных временем брендов, которые успели заслужить высокую репутацию среди потребителей. Если же чемодан нужен всего для одной-двух поездок, то можно приобрести бюджетную модель.
Для изготовления текстильных чемоданов чаще всего используют следующие материалы:
- Полиэстер. Это один из наиболее распространенных материалов для производства тканевых чемоданов. Он применяется для производства как изделий бизнес-сегмента, так и недорогих моделей. Полиэстер не нуждается в сложном уходе, он обладает стойкостью к выгоранию под солнечными лучами, небольшим весом и продолжительным сроком эксплуатации.
- Полиамид/нейлон. Как правило, такой материал применяют для производства чемоданов премиум-класса. Эта комбинация обеспечивает целый ряд преимуществ перед другими видами текстиля, включая высокую прочность, стойкость к воздействию механических и химических факторов, а также влагостойкость.
- Полиэстер/нейлон. Такая комбинация материалов обеспечивает высокую прочность и износоустойчивость. Смесь полиэстера и нейлона долго сохраняет свой первоначальный вид, устойчива к воздействию влаги и солнечного света.
Какая бы модель тканевого чемодана ни была выбрана, ей потребуется защита в виде специального чехла или пищевой пленки. Особенно это касается тех случаев, когда есть высокая вероятность попасть вместе с чемоданом под сильный дождь.