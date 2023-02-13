На что важно обращать внимание при выборе текстильного чемодана

Однако чтобы воспользоваться ими в полной мере, надо выбрать среди множества представленных на рынке текстильных чемоданов наиболее подходящий для себя вариант. TЕсли вы планируете купить тканевый чемодан torber необходимо уделить внимание следующим критериям:

Наличие пропитки. Без надлежащей обработки текстиль будет быстро промокать, и находящиеся в чемодане вещи окажутся в опасности под струями дождя или под воздействием случайно пролитых на него жидкостей.

Размер и число колес. Большие модели, как правило, оснащаются четырьмя колесами, что подходит далеко не всем, а только тем, кто катит тяжелый багаж по ровной поверхности. Вдобавок авиакомпании часто устанавливают ограничения на размеры чемоданов. Модели на двух колесах можно катить практически по любой поверхности.

Качество материала и фурнитуры. Чем дешевле стоит чемодан, тем оно ниже, и тем короче срок службы этого изделия.

Местоположение ручек. Перед покупкой чемодана нужно проверить, удобно ли его будет переносить и катить по земле на колесах.

Изготовитель. Для обеспечения продолжительного использования надо отдавать предпочтение продукции проверенных временем брендов, которые успели заслужить высокую репутацию среди потребителей. Если же чемодан нужен всего для одной-двух поездок, то можно приобрести бюджетную модель.

Для изготовления текстильных чемоданов чаще всего используют следующие материалы:

Полиэстер. Это один из наиболее распространенных материалов для производства тканевых чемоданов. Он применяется для производства как изделий бизнес-сегмента, так и недорогих моделей. Полиэстер не нуждается в сложном уходе, он обладает стойкостью к выгоранию под солнечными лучами, небольшим весом и продолжительным сроком эксплуатации.

Полиамид/нейлон. Как правило, такой материал применяют для производства чемоданов премиум-класса. Эта комбинация обеспечивает целый ряд преимуществ перед другими видами текстиля, включая высокую прочность, стойкость к воздействию механических и химических факторов, а также влагостойкость.

Полиэстер/нейлон. Такая комбинация материалов обеспечивает высокую прочность и износоустойчивость. Смесь полиэстера и нейлона долго сохраняет свой первоначальный вид, устойчива к воздействию влаги и солнечного света.

Какая бы модель тканевого чемодана ни была выбрана, ей потребуется защита в виде специального чехла или пищевой пленки. Особенно это касается тех случаев, когда есть высокая вероятность попасть вместе с чемоданом под сильный дождь.