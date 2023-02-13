Рынок акций: новая цель

Рынок явно не хочет падать: отметка 2250 тестировалась сверху вниз, но устояла. Это, правда, не значит, что тестов больше не будет, но все-таки о сокращении среднесрочных лонгов лучше не задумываться — как минимум, до ухода индикатора ниже 2200.

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