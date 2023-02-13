Рынок явно не хочет падать: отметка 2250 тестировалась сверху вниз, но устояла. Это, правда, не значит, что тестов больше не будет, но все-таки о сокращении среднесрочных лонгов лучше не задумываться — как минимум, до ухода индикатора ниже 2200.
Рынок акций: новая цель
Индекс Мосбиржи по итогам прошлой недели сумел удержаться выше отметки 2250 пунктов. И сегодня, хотя внешний фон не радует, это вряд ли помешает росту российского рынка в направлении очередной цели - 2400
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров