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Рынок акций: новая цель

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 февраля 2023, 14:46

Индекс Мосбиржи по итогам прошлой недели сумел удержаться выше отметки 2250 пунктов. И сегодня, хотя внешний фон не радует, это вряд ли помешает росту российского рынка в направлении очередной цели - 2400

Коллаж: Тамара Ларина