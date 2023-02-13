Основные виды медицинских анализов

Это серьезная ошибка, поскольку многие опасные болезни можно полностью вылечить только на начальном этапе их развития, протекающем без внешних симптомов. Важная составляющая профилактического обследования – медицинские анализы, которые должны производиться не реже одного раза в год. Можно сдать анализы рядом со мной, но прежде стоит ознакомится с основными видами медицинских анализов, приведенных ниже.

Общий анализ крови

Для выполнения общего анализа крови производится забор материала из пальца или вены. По его результатам устанавливают следующие показатели:

содержание лейкоцитов и эритроцитов;

уровень гемоглобина в крови;

скорость оседания эритроцитов.

По этим показателям можно сделать выводы об отсутствии или наличии некоторых заболеваний крови, инфекций, воспалительных процессов.

Общий анализ мочи

Для осуществления такого исследования используется моча, которая собирается на пустой желудок утром в особый стерильный сосуд. На его основании специалисты получают следующие сведения:

наличие либо отсутствие проблем с работой мочеполовой системы;

особенности выполнения своих функций почками;

содержание белка, глюкозы и эритроцитов, на основании которого можно вовремя сделать выводы о наличии диабета и инфекций.

Инструментальные медосмотры

Наряду с лабораторными анализами физиологических жидкостей медицинские исследования предусматривают применение инструментальных методов, в число которых входят: