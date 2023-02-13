Основные виды медицинских анализов

Это серьезная ошибка, поскольку многие опасные болезни можно полностью вылечить только на начальном этапе их развития, протекающем без внешних симптомов. Важная составляющая профилактического обследования – медицинские анализы, которые должны производиться не реже одного раза в год. Можно сдать анализы рядом со мной, но прежде стоит ознакомится с основными видами медицинских анализов, приведенных ниже.
Общий анализ крови
Для выполнения общего анализа крови производится забор материала из пальца или вены. По его результатам устанавливают следующие показатели:
- содержание лейкоцитов и эритроцитов;
- уровень гемоглобина в крови;
- скорость оседания эритроцитов.
По этим показателям можно сделать выводы об отсутствии или наличии некоторых заболеваний крови, инфекций, воспалительных процессов.
Общий анализ мочи
Для осуществления такого исследования используется моча, которая собирается на пустой желудок утром в особый стерильный сосуд. На его основании специалисты получают следующие сведения:
- наличие либо отсутствие проблем с работой мочеполовой системы;
- особенности выполнения своих функций почками;
- содержание белка, глюкозы и эритроцитов, на основании которого можно вовремя сделать выводы о наличии диабета и инфекций.
Инструментальные медосмотры
Наряду с лабораторными анализами физиологических жидкостей медицинские исследования предусматривают применение инструментальных методов, в число которых входят:
- Электрокардиограмма. С ее помощью оценивают состояние и работу сердца. Для своевременного обнаружения патологий этот вид обследования должен выполняться раз в год.
- Флюорография. Она позволяет оценить состояние и работу легких. С помощью такого осмотра можно обнаружить наличие опухолей, туберкулеза, заболеваний плевры, в том числе на начальном этапе. Рекомендуемая частота прохождения этого обследования – ежегодно.
- УЗИ малого таза, района брюшины. Этот вид инструментального осмотра используется для оценивания работы печени, почек и прочих органов таза. С применением медицинского спецоборудования врач устанавливает локализацию органов, изучает структуру и состояние внутренних тканей, определяет наличие кист и опухолей. Выполнять сонографию необходимо не реже раза в год либо по мере необходимости. У женщин такое обследование позволяет выявить заболевания матки, яичников и всей репродуктивной системы в целом, у мужчин оно производится для диагностики текущего состояния простаты.