Поставки в РФ подержанных японских автомобилей увеличились в 2022 году на треть

В прошлом году в Россию ввезли в общей сложности свыше 213,5 тыс. японских автомобилей с пробегом.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA).

Уточняется, что самой востребованной моделью стал рамный внедорожник Toyota Land Cruiser.

«Нам трудно ответить на вопрос о причинах роста спроса в России на японские подержанные машины. Не исключено, что это связано с их в целом хорошим техническим состоянием и малым пробегом», — рассказали в JUMVEA. Там добавили, что сейчас объемы поставок японских подержанных авто в РФ начали сокращаться; назвать причины спада японские эксперты также затруднились.

В 2022 году именно японские подержанные машины выступили основой японского экспорта в РФ, который сократился на 30%, отмечает агентство.

Из-за нехватки полупроводников при производстве новых автомобилей их поставки на рынок в самой Японии идут с большим запозданием, в итоге цены на транспортные средства с пробегом в минувшем году вышли в стране на самый высокий уровень в истории, показав рост более чем на 20% по сравнению с 2021 годом. Из-за задержек с поставками новых автомобилей количество машин с пробегом на японском рынке в 2022 году снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущим годом.