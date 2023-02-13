Продолжительность жизни россиян в 2022 году выросла до 72,6 лет

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72,6 лет в 2022 году.

«В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет, снизилась младенческая смертность, создано более 1 600 объектов первичного звена (здравоохранения), произведено 1,4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи», — цитирует Голикову ТАСС «Интерфакс».

Вице-премьер рассказала, что в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году планируется строительство 497 новых объектов, приобретение 21 единицы недвижимого имущества, 736 быстровозводимых модулей, а также проведение 1 752 капремонтов.

Голикова отметила, что для нацпроекта «Здравоохранение» в прошлом году было предусмотрено 374,7 млрд руб., кассовое исполнение составило 96%.

В декабре прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что по итогам 12 месяцев 2022 года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России выросла примерно на два года. Он отметил, что ситуация стала меняться в лучшую сторону благодаря мерам профилактики заболеваний и улучшению подходов к лечению, и констатировал что РФ вышла на устойчивую траекторию снижения смертности.