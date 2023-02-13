«Прощай, любимая!» в Театре имени Моссовета

5 марта на сцене «Под крышей» Театра имени Моссовета состоится премьера пьесы — победительницы конкурса пьес «Московские истории». Это «Прощай, любимая!» драматурга Сергея Решетнева в постановке режиссера Сергея Аронина. По сюжету пьесы ее главные герои Таня и Антон приезжают в столицу. Для них Москва — это город, который привлекает самых амбициозных, но обрести свое место тут непросто. В какой-то момент им кажется, что они проиграли и проще сдаться и вернуться домой. Но оказывается, столица — это не только «про карьеру и мечту», это город большой любви.

В спектакле звучат песни Сергея Аронина на стихи Сергея Решетнева в исполнении актеров Театра имени Моссовета под аккомпанемент музыкантов оркестра театра.

Подготовил Вячеслав Суриков