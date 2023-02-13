Кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов.

Об пишет ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

По данным «РИА Новости», причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Вадим Абдрашитов родился 19 января 1945 в Харькове в семье военного. В 1959 — 1961 годах учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, в 1961 — 1964 годах — в МФТИ. В 1967-м будущий режиссер окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, после чего три года работал на Московском заводе электровакуумных приборов.

В 1970-м Абдрашитов поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в мастерскую М. И. Ромма. Курсовая работа режиссера — короткометражный фильм «Остановите Потапова!». Среди наиболее известных его кинолент — «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Армавир», «Слуга», «Магнитные бури», «Время танцора».

Абдрашитов — профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов России, член Российской академии кино, член правления Гильдии кинорежиссеров России, президент кинофестиваля «Сталкер» и член жюри премии «Триумф», а также председатель правления киностудии «Арк-фильм» киноконцерна «Мосфильм».