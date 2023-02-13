Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% нефти и 75% нефтепродуктов

В 2023 году Россия в вопросе экспорта нефти и нефтепродуктов сфокусируется на поставках в дружественные страны, нарастив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%.

Об этом говорится в статье вице-премьера РФ Александра Новака «Российский ТЭК 2022: вызовы, итоги и перспективы», опубликованной в журнале «Энергетическая политика».