Россия в 2023 году направит в дружественные страны более 80% нефти и 75% нефтепродуктов

В 2023 году Россия в вопросе экспорта нефти и нефтепродуктов сфокусируется на поставках в дружественные страны, нарастив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%.
Об этом говорится в статье вице-премьера РФ Александра Новака «Российский ТЭК 2022: вызовы, итоги и перспективы», опубликованной в журнале «Энергетическая политика».
«В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат», — пишет Новак.
Вице-премьер напоминает, что в прошлом году добыча нефти в России составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем годом ранее; экспорт нефти увеличился на 7,6%, до 242 млн т. Объем нефтепереработки сократился на 3%, до 272 млн т, при этом за счет модернизации НПЗ на 4,4% вырос выпуск бензина (до 42,6 млн т) и дизельного топлива (6%, 85 млн т); глубина переработки нефти составила 83,9%, что на 0,5 п.п. превысило уровень 2021 года.
Зампред правительства указал на то, что в 2022 году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны АТР до 42 млн т в год.
Ранее «Эксперт» писал о том, что несмотря на давление Вашингтона КНР продолжает наращивать импорт нефти из России — в 2023 коду, по прогнозам, он может увеличиться почти на 30%.