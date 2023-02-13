На открытии торгов сегодня рубль вновь подешевел, уйдя в район конца апреля прошлого года. Тогда российская валюта находилась в середине восходящего тренда после мартовского обвала до более чем 120 руб. за доллар.
Рубль падает, а все спекулянты мира ставят на его рост
Безостановочное снижение курса рубля продолжается 9 сессий подряд. Но ряд факторов говорит о том, что спекулянты готовы мощно, хотя и кратковременно, сыграть на укрепление «россиянина»
Коллаж: Тамара Ларина
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