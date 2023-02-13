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Рубль падает, а все спекулянты мира ставят на его рост

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 февраля 2023, 22:01

Безостановочное снижение курса рубля продолжается 9 сессий подряд. Но ряд факторов говорит о том, что спекулянты готовы мощно, хотя и кратковременно, сыграть на укрепление «россиянина»

Коллаж: Тамара Ларина