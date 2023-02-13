На мировом рынке сжиженного газа произошли важные изменения

Для того, чтобы рынок сжиженного газа (СПГ) пришел в себя после прошлогодней встряски, понадобится несколько лет. На рынке сейчас происходят серьезные изменения. На прошедшей в Бангалоре Индийской энергетической неделе, к примеру, много говорили о том, что высокие цены на газ уже заставили покупателей СПГ воспылать неожиданной любовью к долгосрочным контрактам. Особенно бросается в глаза эта любовь в Европе, где до 24 февраля 2022 года долгосрочные контракты не жаловали. Достаточно вспомнить баталии между Еврокомиссией и Газпромом, который, как и все крупные газовые компании, предпочитает работать по контрактам продолжительностью 10 лет и больше.

«В предстоящие годы я предвижу напряженность, которую мы наблюдали в 2022 году и которая не закончилась в 2023 году,- цитирует агентство Reuters Томаса Маурисса, старшего вице-президента TotalEnergies, отвечающего за СПГ.- Европейцы сейчас больше уверены в том, что эту зиму они переживут без происшествий, но трудности останутся и спрос в Европе и Китае (на газ) будет высокий».