На мировом рынке сжиженного газа произошли важные изменения

Для того, чтобы рынок сжиженного газа (СПГ) пришел в себя после прошлогодней встряски, понадобится несколько лет. На рынке сейчас происходят серьезные изменения. На прошедшей в Бангалоре Индийской энергетической неделе, к примеру, много говорили о том, что высокие цены на газ уже заставили покупателей СПГ воспылать неожиданной любовью к долгосрочным контрактам. Особенно бросается в глаза эта любовь в Европе, где до 24 февраля 2022 года долгосрочные контракты не жаловали. Достаточно вспомнить баталии между Еврокомиссией и Газпромом, который, как и все крупные газовые компании, предпочитает работать по контрактам продолжительностью 10 лет и больше.
«В предстоящие годы я предвижу напряженность, которую мы наблюдали в 2022 году и которая не закончилась в 2023 году,- цитирует агентство Reuters Томаса Маурисса, старшего вице-президента TotalEnergies, отвечающего за СПГ.- Европейцы сейчас больше уверены в том, что эту зиму они переживут без происшествий, но трудности останутся и спрос в Европе и Китае (на газ) будет высокий».
Поставки российского газа в текущем году могут еще больше снизиться, а роста поставок СПГ, по словам Маурисса, явно на всех не хватит. Это, вероятно, станет причиной высоких цен в предстоящие годы несмотря на то, что они недавно существенно снизились.
Вице-президент Total прогнозирует некоторое ослабление напряженности, причем, небольшое, не ранее 2026-27 годов, когда на рынке появятся дополнительные объемы сжиженного газа из США и Катара. В этом году специалисты ожидают восстановление спроса на СПГ в Китае, втором импортере планеты, который отказался от нулевой терпимости к ковиду и экономика которого сейчас быстро восстанавливается. Однако рекордных объемов 2021 года в этом году не ожидается.
Несмотря на то, что газ официально признан (по крайней мере, в Европе) главным видом топлива при переходе к возобновляемым источникам энергии, высокие цены в прошлом году отпугнули и прогнали с рынка многих покупателей.
В последнее время цены на газ, включая СПГ, снижаются. В Азии, к примеру, они на прошлой неделе снизились более чем на 70% по сравнению с рекордными показателями в августе прошлого года. Сейчас миллион британских термических единиц (МБТЕ) стоит 18,5 долларов (650 долларов за тысячу кубов). Однако и эта цена значительно выше цен двух-трехлетней давности. Подобные ценовые качели, естественно, не устраивают покупателей. Этим и объясняется неожиданно вспыхнувшая любовь к долгосрочным контрактам, защищающим их от рыночной волатильности.
«В секторе поняли, что долгосрочные покупки на спотовом рынке невозможны,- объясняет глава индийской газовой компании Petronet LNG Акшай Кумар Сингх.- Поэтому необходимо переходить на долгосрочные контракты или на комбинацию контрактов различной продолжительности действия. Долгосрочные контракты и увеличение добычи газа определенно помогли нашей стране. Думаю, мы должны заключать все больше и больше долгосрочных контрактов».
Petronet является крупнейшим в Индии импортером сжиженного газа. У компании имеется долгосрочный контракт с QatarEnergy. При его продлении в этом году Сингх хочет увеличить поставки на 1 млн тонн в год. Petronet также планирует увеличить на 600 тыс. тонн поставки СПГ по существующему контракту с австралийскими газовиками, если, конечно, их устроит цена. Сейчас на спотовом рынке можно купить МБТЕ за 16-17 долларов, но Сингх надеется договориться на 12-13 долларов, которые он платит за МБТЕ по действующим у него сейчас долгосрочным контрактам.