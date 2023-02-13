Sound Up Love в Трехгорной мануфактуре

В Трехгорной мануфактуре 14 февраля пройдет единственный показ мультижанрового перформанса по мотивам любовных писем писателей, композиторов и поэтов. Язык любви меняется от эпохи к эпохе, однако сами чувства и эмоции, описанные в средневековой балладе или в коротком сообщении в мессенджере, остаются вне времени. Перформанс о чудесах, парадоксах и драмах романтической любви создан драматургом Михаилом Дегтяревым на основе переписки знаковых деятелей искусства XX века. Письма прочтут актриса и лауреат «Золотой маски» Мария Смольникова вместе с актером и кинорежиссером Евгением Сангаджиевым, кому была также доверена постановка перформанса.

Подготовил Вячеслав Суриков