Справедливые стимулирующие тарифы в регионах защитят права людей на свет и тепло — эксперт

Как полагают эксперты, справедливый стимулирующий тариф сегодня — единственный вариант, чтобы сохранить безопасность сетей в регионах и развивать промышленность и инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке, для чего требуются дополнительные мощности. Кроме того, такой тариф поможет защитить права малообеспеченных людей на свет и на тепло.

В прошлом году федеральные власти дважды индексировали тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство: в июне и в декабре. Ожидается, что до лета 2024 года их роста пока не будет. Вместе с тем регионы наделили правом вводить дифференцированные тарифы на электроэнергию и взимать большую плату с тех, кто потребляет больше электричества. Эти изменения в первую очередь затронут «серых» добытчиков криптовалюты: нелегальные «фермы» зачастую установлены в обычных квартирах или подвалах и подключены к сетям по общим тарифам для населения.

Особенно это проблема актуальна для регионов с низкой стоимостью электроэнергии. К примеру, на январь 2023 года стоимость одного кВт-ч в Забайкальском крае составляет 3,80 руб., в Красноярском крае — 3,25 руб, а в Иркутской области — всего 1,42 руб. Такие низкие тарифы привлекли множество серых майнеров из других регионов страны и даже из Китая.

Во многих регионах власти действительно фиксируют резкий рост потребления электроэнергии населением. Наиболее сильно его видно в регионах с низкими тарифами: таких как Иркутская область, подтверждает депутат и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Наталья Назарова. «Когда начинаем анализировать, почему так стремительно растет потребление, — выясняется, что электроэнергия идет не на обогрев домов, освещение или работу бытовых приборов (холодильника, телевизора), а на нелегальный бизнес — майнинг криптовалют», — отметила она в интервью «Независимой газете». Такие потребители перегружают сетевую мощность: нагрузки значительно нарастают и на длительное время: зима в Сибири длится, например, 8 месяцев, перечисляет депутат. Поскольку сети не рассчитаны на такие нагрузки, — часто возникают аварии и отключения, которые затрагивают жилые дома, больницы, детские сады или школы.

Один из вариантов, утвержденных правительством, чтобы защитить честных потребителей и малообеспеченных граждан, — это введение справедливых стимулирующих тарифов на электроэнергию с дифференциацией по объемам потребления. Иными словами, чтобы потребление, которое превышает бытовые нужны, оплачивалось за полную цену, говорит Наталья Назарова. По ее оценке, такая мера позволит достичь сразу двух целей. Во-первых, ограничит нагрузку на сети со стороны майнеров и других серых предпринимателей, а во-вторых, сократит объемы перекрестного субсидирования. Дело в том, что сегодня обычные граждане платят за коммунальные ресурсы по сниженному тарифу, фактически доплачивает за них в рамках перекрестного субсидирования промышленность и местный бизнес.

Правовая база для такого стимулирующего тарифа уже есть. Так, федеральным правительством в декабре 2021 года принято постановление №2306, которое дает право властям регионов устанавливать тарифы на электроэнергию для населения с дополнительной дифференциацией по объемам потребления. Кроме того, детальный порядок прописан и в методических указаниях по расчету тарифов на электрическую энергию для населения, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы России. А в конце 2022 года в постановление правительства внесли изменения, которые позволяют регионам утверждать через парламенты обоснованный уровень тарифа на электричество.

На данный момент этой возможностью уже воспользовался Кузбасс. Активность губернаторов, которые отвечают в регионе за безопасность (и в том числе энергетическую) вполне понятна, полагает Наталья Назарова. «Самое важное, что дифференцированный тариф не приведет к росту цены для 99% населения. Повышение стоимости электроэнергии должно коснуться не более 1% населения – самых богатых, которые отапливают электричеством, например, огромные дома с бассейнами, и тех, кто занимается серым майнингом», — подчеркивает она.

Необходимо также серьезно заняться регулированием майнинговой деятельности в части технологического подключения к электрическим сетям и тарифообразования. В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о цифровых валютах. Уже подготовлены поправки, которые определяют майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность независимо от объемов потребления электроэнергии. Думаю, что необходимо продолжить обсуждение этого законопроектов для регулирования вопроса создания криптовалют — необходим поиск баланса интересов», — отмечает Наталья Назарова.

Напомним, в декабре прошлого года жители Иркутска тысячами собирали подписи против «серых» майнеров. Активисты настаивают на том, что для добытчиков крипты должен быть отдельный тариф на электроэнергию. «Это говорит о том, что наших граждан эта тема волнует. И что местные власти должны услышать просьбы людей», — резюмирует эксперт.