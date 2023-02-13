Американская паранойя: США сбивают аэростаты и не исключают НЛО

Похоже, американские военные разошлись не на шутку: за прошлую неделю они вместе с канадскими коллегами сбили еще три летающих объекта в небе над Северной Америкой. Последний, напоминающий по форме скорее восьмиугольник, чем шар, и летящий на высоте 6100 метров, был сбит вчера, 12 февраля, над озером Гурон истребителем F-16 ВВС США.

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ванхерк, отвечающий за охрану воздушного пространства над США и Канадой, заявил журналистам, что военные не располагают достаточной информацией для того, чтобы определить принадлежность летающих объектов и как они держатся в воздухе. Кстати, по этой причине, объяснил он, они называют три последних объекта в отличие от первого, китайское происхождение которого признал Пекин, не воздушными шарами, а именно «летающими объектами». После этих слов, наверное, никто не удивился следующему признанию генерала: он не исключил того, что это могли быть… НЛО.