Американская паранойя: США сбивают аэростаты и не исключают НЛО

Похоже, американские военные разошлись не на шутку: за прошлую неделю они вместе с канадскими коллегами сбили еще три летающих объекта в небе над Северной Америкой. Последний, напоминающий по форме скорее восьмиугольник, чем шар, и летящий на высоте 6100 метров, был сбит вчера, 12 февраля, над озером Гурон истребителем F-16 ВВС США.
Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ванхерк, отвечающий за охрану воздушного пространства над США и Канадой, заявил журналистам, что военные не располагают достаточной информацией для того, чтобы определить принадлежность летающих объектов и как они держатся в воздухе. Кстати, по этой причине, объяснил он, они называют три последних объекта в отличие от первого, китайское происхождение которого признал Пекин, не воздушными шарами, а именно «летающими объектами». После этих слов, наверное, никто не удивился следующему признанию генерала: он не исключил того, что это могли быть… НЛО.
В Пентагоне заявили, что сбитый над Гуроном по распоряжению президента Байдена объект очень похож на тот, что был сбит над Монтаной недалеко от военных объектов.
Первый объект, китайский воздушный шар был сбит 4 февраля недалеко от побережья Южной Каролины. Тоже над океаном, только на севере, на Аляске, недалеко от Дедхорса, 10 февраля был сбит второй летающий объект. На следующий день в воздушном пространстве Канады, недалеко от Юкона, был сбит третий объект. Приказ об его поражении отдал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Пока наиболее серьезные последствия имел первый нарушитель североамериканского воздушного пространства, 60-метровый китайский аэростат, который американцы назвали шпионским, а китайцы – метеорологическим, якобы отклонившимся от курса. Он стал формальной причиной отмены визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР и привел к дальнейшему обострению отношений между США и Китаем. Китайцы, кстати, заявили, что тоже готовятся сбить чей-то летающий объект над территорией Поднебесной.
После обнаружения китайского аэростата противовоздушная система США работает в режиме боевой готовности. Власти дважды закрывали на короткое время воздушное пространство: в субботу над Монтаной, а в воскресенье – над озером Мичиган.
Конечно, со словами американского генерала о возможности появления в небе над Америкой инопланетян, согласны далеко не все. Сенатор Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, например, считает, что два последних летающих объекта были уменьшенными вариантами китайского аэростата-шпиона, как его чаще всего называют в Соединенных Штатах.
Все официальные лица подчеркивают, что говорить об объектах что-то более-менее определенное можно будет только после нахождения обломков и их тщательного изучения. То же самое относится и к летающему объекту, сбитому в небе над Канадой. В Канаде поиски обломков осложняются еще и тем, что он был сбит над малонаселенной и труднодоступной местностью.
Любопытно прокомментировал действия ВВС США конгрессмен-республиканец от Огайо Майк Тернер, член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам. Он полагает, что повышенная активность Белого дома и ПВО США объясняются их очевидной медлительностью в самом начале, которая и стала причиной сильной критики в адрес американских властей.