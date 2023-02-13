Стало известно о планах Евросоюза включить в новый пакет санкций четыре российских банка

Евросоюз намерен внести в десятый пакет санкций в отношении РФ четыре банка, в том числе Альфа-банк.

Об этом сообщает Politico. «Новые финансовые санкции: против четырех российских банков, включая крупнейший в России частный банк Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом», — пишет издание.

В общей сложности в «черный список» войдут 130 физических и юридических лиц, говорится в статье. Кроме того, будет запрещена работа граждан РФ в правлении компаний, обслуживающих критическую инфраструктуру, в частности, электросети или газотранспортную систему.

Сообщается, что Евросоюз планирует заблокировать импорт из России каучука и битума. Экспортные ограничения могут затронуть поставки из ЕС в Россию грузовиков и других тяжелых транспортных средств, а также строительной техники. Кроме того, есть вероятность дополнительных запретов на экспорт в РФ электронных компонентов, которые можно использовать при производстве оружия. Затронет ли десятый пакет санкций российские алмазы, пока неизвестно, пишет издание.

Помимо прочего, Брюссель планирует внести в список санкций базирующуюся в Дубае судоходную компанию, подозреваемую в оказании помощи Москве в обходе ограничений по экспорту нефти, отмечается в статье. «Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС и международных организаций, принадлежащих России. Под их новым эмиратским владением танкеры снова могут перевозить нефть», — указывается в материале. Уточняется, что ряд средиземноморских стран выступили против такого решения.

Ввести десятый по счету пакет санкций в отношении России Евросоюз планирует в конце этого месяца. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в него должны войти в том числе запреты на поставки в РФ «товаров, альтернативу которым практически невозможно найти». Она пояснила, что речь идет о продукции, в которой, по мнению ЕС, нуждается российский оборонный комплекс.