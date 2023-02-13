«Трое в парке, не считая собаки» в Театре Антона Чехова

18 февраля во Дворце на Яузе — премьера спектакля Театра Антона Чехова в постановке Леонида Трушкина «Трое в парке, не считая собаки» по пьесе «Последний роман» американского драматурга Джо ДиПьетро. Ее главные герои — вдовец с несбывшейся мечтой стать оперным певцом и застенчивая дама с собачкой. Познакомившись однажды в парке на собачьей площадке, персонажи, которых играют Ольга Остроумова и Геннадий Хазанов, пытаются выстроить отношения. Как утверждают создатели спектакля, это история не только о любви, но и о том, как часто мы проживаем не свою жизнь, страшимся действовать и следовать за сокровенной мечтой, трусливо ссылаясь на обстоятельства. Будь то заветная поездка в театр «Ла Скала» или просто вовремя произнесенные важные слова. «То слишком сложно, то слишком дорого, — говорит герой пьесы. — Человек думает, что у него полно времени, а оно вдруг кончается».

Подготовил Вячеслав Суриков