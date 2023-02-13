ЦБ повысит нормативы обязательных резервов для банков с марта

Банк России с 1 марта повысит нормативы резервов для кредитных организаций как по рублевым (на 1%), так и по валютным обязательствам (на 2%). ЦБ принял такое решение «в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов банков», сообщили в пресс-службе.

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В частности, на 1%, до 4% повышается норматив по всем категориям резервируемых обязательств в российской валюте для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. На 2%, до 7% повышается норматив по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте для всех кредитных организаций.

«Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с базовой лицензией остаются без изменения», — уточнили в ЦБ.

