Цены на уголь в Польше выросли на 100-200% на фоне падения добычи

Цены на уголь для энергетических предприятий Польши за прошлый год выросли на 100%, а для теплоснабжения — до 200%, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на данные Агентства промышленного развития страны. Рост цен происходит на фоне снижения добычи каменного угля и рекордного импорта. При этом Польша еще в апреле 2022 года полностью отказалась от российского угля.

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«Цены на уголь для польской энергетики в 2022 году выросли на 100% в годовом исчислении, а для отопительного сектора — на целых 200%. Такой рост сопровождается снижением добычи каменного угля и рекордным импортом. Польская горнодобывающая промышленность не поспевает за рыночной динамикой цен и изменениями спроса», — говорится в публикации.

Уточняется, что польский индекс цен на уголь для энергетики в декабре 2022 года составил 535,13 злотых за тонну, для теплоснабжения — 1193,24 злотого за тонну.

По данным министерства климата и окружающей среды, с января по декабрь 2022 года в страну было импортировано около 19,4 млн тонн каменного угля. В министерстве государственных активов сообщили, что 15,7 млн тонн из этого объема составил энергетический уголь.

«Добыча угля в Польше, несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, снова падает. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению», — пишет издание.

