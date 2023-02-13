Ученые рассказали о приближении к Земле крупного астероида

Крупный астероид диаметром приблизительно 800 м приблизится к Земле 16 февраля, расстояние между космическим телом и нашей планетой составит 4,6 млн км.

Как сообщается в Telegram-канале Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН, специалисты научной кооперации Международной сети оптических телескопов (МСОТ) ИПМ отслеживают «достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/сек».

«Точная астрометрия небесного гостя позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень его опасности для Земли в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.