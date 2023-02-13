В РФ запустили систему на основе искусственного интеллекта, выявляющую нелегальный видеоконтент

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) запустило систему «Окулус» для автоматизированной фиксации нарушений российского законодательства в интернет-пространстве.

«Информационная система (ИС) "Окулус" уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — цитирует сообщение ГРЧЦ «Интерфакс».

Уточняется, что в конце прошлого года технологию протестировали в работе, а с января 2023 года ее начали интегрировать с уже существующими системами мониторинга.

Технология занимается поиском и выявлением нарушений российского законодательства в фото- и видеороликах. «Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. В частности, "Окулус" автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ.», — пояснили в ГРЧЦ.

Отмечается, что если операторы центра, изучающие изображения и видео вручную, в среднем обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день, то «Окулус» сможет анализировать свыше 200 тыс. изображений в сутки.

В ГРЧЦ указывают на то, что с начала спецоперации «наблюдается невиданные ранее объемы и скорость распространения фейков, которые направлены на подмену реальных фактов специально сконструированной "реальностью"»; на основании требований Генпрокуратуры в прошлом году было удалено и заблокировано 102,6 тыс. интернет-ресурсов, содержащих недостоверную информацию, в том числе о ходе СВО. Для сравнения — в 2021 году заблокированных из-за фейков ресурсов было 7,2 тыс., в 2020-м — 1,5 тыс. а в 2019-м — и вовсе 311. Подчеркивается, что наиболее часто правонарушители используют визуальные инструменты, которые способны «оказать большее впечатление на эмоции пользователей».

В рамках совершенствования технологии до 2025 года планируется добавить новые классы и типы нарушений, а также функции определения поз людей и их действий. «Система будет выявлять запрещенные материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», — отметили в центре.

В сентябре 2022 года ГРЧЦ разместил тендер на разработку «Окулуса». Сообщлось, что стоимость работ составит 57,7 млн, а руб., заниматься проектом поручили учрежденному в 2014 году ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си».