VI Всероссийский форум «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023»

Уже в июле-августе 2022, после нескольких месяцев снижения, натуральные продажи вышли в положительную зону. Но FMCG-ритейл продолжает активно меняться: трансформируются ассортимент и покупательские привычки, изменился и ритейл-ландшафт – гипермаркеты уступают место хард-дискаунтерам и магазинам у дома. Покупатели все больше используют онлайн-каналы, охотно покупают продукты новых брендов, вышедших на рынок, но заметно экономят свои расходы практически во всех категориях за исключением премиального алкоголя и кондитерских изделий.
Тренды на рынке носят разнонаправленный характер и рост объемов в денежном выражении происходит во многом за счет инфляции, в то время как потребительский спрос и сокращение ассортимента оказывают негативное воздействие. В этой ситуации ритейлерам и производителям важно держать руку на пульсе изменений: трансформировать ассортимент, работать с промо и ценами, учитывать изменения спроса.
Как планировать и распределять бюджеты в кризис? Как оценивать трейд-маркетинговую активность? Какие подходы сегодня действительно эффективны? 22–24 марта обсудят участники VI Всероссийского форума «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023» и дадут прогнозы дальнейших изменений на FMCG – рынке.
22 марта пройдет специальный WorkshopDay, посвященный отработке практических навыков, где участники на конкретных примерах рассмотрят применение самых эффективных инструментов, представленных экспертами-практиками.
Среди спикеров форума:
- Андрей Осокин, Директор по маркетингу, Детский мир
- Анастасия Устенко, Управляющий директор по стратегии, Natura siberica
- Мария Дементьева, Директор по маркетингу, Ab Inbev Efes
- Любовь Пащина, Директор по развитию категории и работе с доходностью, Kellogg's
- Ольга Пронина, Руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, Bacardi Rus
- Юлия Мустафина, Руководитель проекта по развитию клиентского опыта, Delivery club
- Марина Кучеренко, Руководитель отдела трейд маркетинга, M.видео-Эльдорадо
- Наталья Жестарева, Директор по маркетингу, Sибирская Коллекция
- Дмитрий Ханковский, Операционный директор, Faberlic
- Даурен Абеуов, Руководитель маркетплейса, Здравсити
- Павел Слав, Руководитель группы операционного управления, Яндекс Лавка
- Виктория Миронова, Директор по маркетингу, Сыктывкар Тиссью Груп
- Екатерина Железнякова, Директор торговой сети, Юничел
- Татьяна Зиглина, Senior client officer. ph.d., Ipsos
- Алексей Горбатенко, Директор группы управления проектами потребительской панели, Gfk Rus
- Дмитрий Леонов, Заместитель председателя правления, Руспродсоюз
- Виктория Лузгина, Бизнес-партнер индустрии food retail, Яндекс
Ключевые темы:
- Динамика рынка по сегментам и каналам
- Покупательское поведение в текущей действительности
- Тренды сферы FMCG и ритейл
- Планирование и стратегии распределения бюджета в кризис
- Управление портфелем брендов в ситуации трансформации экономики
- СТМ в высоких ценовых сегментах и не только, как возможность сохранения маржи
- Конвертация онлайн-пользователя в покупателя. Путь клиента внутри корзины, и что отрезает его конверсию
- Разрабатываем эффективную и гибкую программу лояльности. Что работает сегодня в битве за клиента?
- Сервис последней мили. Что учесть при разработке системы доставки, чтобы максимально правильно решать задачи потребителя и формировать его позитивный опыт и лояльность?
- Выводим товар на зарубежный рынок. Критерии товара для экспорта, маркетинговые инструменты
- Офлайн и онлайн-аналитика на стыке двух каналов. Какие данные анализировать и как использовать? Как создать единый пользовательский опыт?
- Работа с аудиторией в оставшихся социальных сетях
- Мастер-класс. Стратегия работы с хард-дискаунтерами
- Мастер-класс. Выстраиваем стратегию ценообразования в новых реалиях
- Мастер-класс. Переговоры производителя и розницы, как они ведутся в сегодняшних условиях?
Аудитория форума: руководители департаментов трейд-маркетинга и маркетинга, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и маркетологи, бренд-менеджеры. Организатор форума: Интер Форум (InterForum)