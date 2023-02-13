VI Всероссийский форум «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023»

Уже в июле-августе 2022, после нескольких месяцев снижения, натуральные продажи вышли в положительную зону. Но FMCG-ритейл продолжает активно меняться: трансформируются ассортимент и покупательские привычки, изменился и ритейл-ландшафт – гипермаркеты уступают место хард-дискаунтерам и магазинам у дома. Покупатели все больше используют онлайн-каналы, охотно покупают продукты новых брендов, вышедших на рынок, но заметно экономят свои расходы практически во всех категориях за исключением премиального алкоголя и кондитерских изделий.

Тренды на рынке носят разнонаправленный характер и рост объемов в денежном выражении происходит во многом за счет инфляции, в то время как потребительский спрос и сокращение ассортимента оказывают негативное воздействие. В этой ситуации ритейлерам и производителям важно держать руку на пульсе изменений: трансформировать ассортимент, работать с промо и ценами, учитывать изменения спроса.

Как планировать и распределять бюджеты в кризис? Как оценивать трейд-маркетинговую активность? Какие подходы сегодня действительно эффективны? 22–24 марта обсудят участники VI Всероссийского форума «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023» и дадут прогнозы дальнейших изменений на FMCG – рынке.

22 марта пройдет специальный WorkshopDay, посвященный отработке практических навыков, где участники на конкретных примерах рассмотрят применение самых эффективных инструментов, представленных экспертами-практиками.

Среди спикеров форума:

Андрей Осокин, Директор по маркетингу, Детский мир

Анастасия Устенко, Управляющий директор по стратегии, Natura siberica

Мария Дементьева, Директор по маркетингу, Ab Inbev Efes

Любовь Пащина, Директор по развитию категории и работе с доходностью, Kellogg's

Ольга Пронина, Руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, Bacardi Rus

Юлия Мустафина, Руководитель проекта по развитию клиентского опыта, Delivery club

Марина Кучеренко, Руководитель отдела трейд маркетинга, M.видео-Эльдорадо

Наталья Жестарева, Директор по маркетингу, Sибирская Коллекция

Дмитрий Ханковский, Операционный директор, Faberlic

Даурен Абеуов, Руководитель маркетплейса, Здравсити

Павел Слав, Руководитель группы операционного управления, Яндекс Лавка

Виктория Миронова, Директор по маркетингу, Сыктывкар Тиссью Груп

Екатерина Железнякова, Директор торговой сети, Юничел

Татьяна Зиглина, Senior client officer. ph.d., Ipsos

Алексей Горбатенко, Директор группы управления проектами потребительской панели, Gfk Rus

Дмитрий Леонов, Заместитель председателя правления, Руспродсоюз

Виктория Лузгина, Бизнес-партнер индустрии food retail, Яндекс

Ключевые темы:

Динамика рынка по сегментам и каналам

Покупательское поведение в текущей действительности

Тренды сферы FMCG и ритейл

Планирование и стратегии распределения бюджета в кризис

Управление портфелем брендов в ситуации трансформации экономики

СТМ в высоких ценовых сегментах и не только, как возможность сохранения маржи

Конвертация онлайн-пользователя в покупателя. Путь клиента внутри корзины, и что отрезает его конверсию

Разрабатываем эффективную и гибкую программу лояльности. Что работает сегодня в битве за клиента?

Сервис последней мили. Что учесть при разработке системы доставки, чтобы максимально правильно решать задачи потребителя и формировать его позитивный опыт и лояльность?

Выводим товар на зарубежный рынок. Критерии товара для экспорта, маркетинговые инструменты

Офлайн и онлайн-аналитика на стыке двух каналов. Какие данные анализировать и как использовать? Как создать единый пользовательский опыт?

Работа с аудиторией в оставшихся социальных сетях

Мастер-класс. Стратегия работы с хард-дискаунтерами

Мастер-класс. Выстраиваем стратегию ценообразования в новых реалиях

Мастер-класс. Переговоры производителя и розницы, как они ведутся в сегодняшних условиях?

Аудитория форума: руководители департаментов трейд-маркетинга и маркетинга, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и маркетологи, бренд-менеджеры. Организатор форума: Интер Форум (InterForum)