VI Всероссийский форум «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023»

13 февраля 2023, 16:52

Провожая 2022 год мы можем констатировать, что рынок FMCG первым претерпел трансформацию и первым стабилизировался в новых экономических условиях.

предоставлено пресс-службой

Уже в июле-августе 2022, после нескольких месяцев снижения, натуральные продажи вышли в положительную зону. Но FMCG-ритейл продолжает активно меняться: трансформируются ассортимент и покупательские привычки, изменился и ритейл-ландшафт – гипермаркеты уступают место хард-дискаунтерам и магазинам у дома. Покупатели все больше используют онлайн-каналы, охотно покупают продукты новых брендов, вышедших на рынок, но заметно экономят свои расходы практически во всех категориях за исключением премиального алкоголя и кондитерских изделий.

Тренды на рынке носят разнонаправленный характер и рост объемов в денежном выражении происходит во многом за счет инфляции, в то время как потребительский спрос и сокращение ассортимента оказывают негативное воздействие. В этой ситуации ритейлерам и производителям важно держать руку на пульсе изменений: трансформировать ассортимент, работать с промо и ценами, учитывать изменения спроса.

Как планировать и распределять бюджеты в кризис? Как оценивать трейд-маркетинговую активность? Какие подходы сегодня действительно эффективны? 22–24  марта обсудят участники VI Всероссийского форума «FMCG & RETAIL TRADE MARKETING FORUM 2023» и дадут прогнозы дальнейших изменений на FMCG – рынке.

22 марта пройдет специальный WorkshopDay, посвященный отработке практических навыков, где участники на конкретных примерах рассмотрят применение самых эффективных инструментов, представленных экспертами-практиками.

Среди спикеров форума:

  • Андрей Осокин, Директор по маркетингу, Детский мир
  • Анастасия Устенко, Управляющий директор по стратегии, Natura siberica
  • Мария Дементьева, Директор по маркетингу, Ab Inbev Efes
  • Любовь Пащина, Директор по развитию категории и работе с доходностью, Kellogg's
  • Ольга Пронина, Руководитель направления по покупательским и потребительским исследованиям в Восточной Европе, Bacardi Rus
  • Юлия Мустафина, Руководитель проекта по развитию клиентского опыта, Delivery club
  • Марина Кучеренко, Руководитель отдела трейд маркетинга, M.видео-Эльдорадо
  • Наталья Жестарева, Директор по маркетингу, Sибирская Коллекция
  • Дмитрий Ханковский, Операционный директор, Faberlic
  • Даурен Абеуов, Руководитель маркетплейса, Здравсити
  • Павел Слав, Руководитель группы операционного управления, Яндекс Лавка
  • Виктория Миронова, Директор по маркетингу, Сыктывкар Тиссью Груп
  • Екатерина Железнякова, Директор торговой сети, Юничел
  • Татьяна Зиглина, Senior client officer. ph.d., Ipsos
  • Алексей Горбатенко, Директор группы управления проектами потребительской панели, Gfk Rus
  • Дмитрий Леонов, Заместитель председателя правления, Руспродсоюз
  • Виктория Лузгина, Бизнес-партнер индустрии food retail, Яндекс

Ключевые темы:

  • Динамика рынка по сегментам и каналам
  • Покупательское поведение в текущей действительности
  • Тренды сферы FMCG и ритейл
  • Планирование и стратегии распределения бюджета в кризис
  • Управление портфелем брендов в ситуации трансформации экономики
  • СТМ в высоких ценовых сегментах и не только, как возможность сохранения маржи
  • Конвертация онлайн-пользователя в покупателя. Путь клиента внутри корзины, и что отрезает его конверсию
  • Разрабатываем эффективную и гибкую программу лояльности. Что работает сегодня в битве за клиента?
  • Сервис последней мили. Что учесть при разработке системы доставки, чтобы максимально правильно решать задачи потребителя и формировать его позитивный опыт и лояльность?
  • Выводим товар на зарубежный рынок. Критерии товара для экспорта, маркетинговые инструменты
  • Офлайн и онлайн-аналитика на стыке двух каналов. Какие данные анализировать и как использовать? Как создать единый пользовательский опыт?
  • Работа с аудиторией в оставшихся социальных сетях
  • Мастер-класс. Стратегия работы с хард-дискаунтерами
  • Мастер-класс. Выстраиваем стратегию ценообразования в новых реалиях
  • Мастер-класс. Переговоры производителя и розницы, как они ведутся в сегодняшних условиях?

Аудитория форума: руководители департаментов трейд-маркетинга и маркетинга, директора по развитию продаж, трейд-маркетологи и маркетологи, бренд-менеджеры. Организатор форума: Интер Форум (InterForum)