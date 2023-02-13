«Виртуозы гитары» в Концертном зале имени П. И. Чайковского

16 и 18 февраля лучшие гитаристы Испании, Таиланда и России примут участие в XVII Московском международном фестивале «Виртуозы гитары». Он пройдет в Концертном зале имени П. И. Чайковского. 16 февраля фестиваль откроется концертами для гитары с оркестром. Дебютант фестиваля из Таиланда Экачай Джеаракул впервые в России исполнит Античный концерт Ричарда Харви. Концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго прозвучит в интерпретации испанской гитаристки Анабель Монтесинос. Завершит день «История танго» Астора Пьяццоллы. 18 февраля на гала-концерте публика услышит специальных гостей фестиваля, в их числе Елена Ревич (скрипка), Граф Муржа (скрипка), Максим Новиков (альт), Борис Андрианов (виолончель) и Вера Данилина (гитара).

Подготовил Вячеслав Суриков