Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение в столице

Социал-демократическая партия Германии (SPD) во главе с канцлером Олафом Шольцем, возглавляющая правящую коалицию в ФРГ, не просто проиграла выборы в Берлине, кстати, впервые за четверть века (с 1999 года), но и показала самый худший в своей долгой истории результат. После 21% на прошлых выборах в столице ФРГ социал-демократы сумели набрать лишь 18,4%. Победили же очень убедительно христианские демократы (CDU) с 28,2%. Это были, напоминает Bloomberg, повторные выборы: на первых, состоявшихся в 2021 году, социал-демократы набрали 21%, а христианские демократы – 18%.

Убедительная победа CDU во главе с Каем Вегнером еще не значит, что именно христианские демократы сформируют региональное правительство, потому что поддержка у Вегнера от других партий слабая. Если возглавляющая сейчас столичную мэрию социал-демократ Франциска Гиффай не сохранит посты бургомистра и премьер-министра Берлина, ее может заменить представитель зеленых Беттина Джараш в существующей сейчас правящей коалиции, состоящей из SPD, зеленых и Левой партии. У SPD над зелеными чисто формальный перевес по количеству голосов – всего лишь 105(!) и одинаковое количество мест в ландтаге – по 34. У CDU будет в новом парламенте 52 места.