Партия Шольца потерпела сокрушительное поражение в столице

Социал-демократическая партия Германии (SPD) во главе с канцлером Олафом Шольцем, возглавляющая правящую коалицию в ФРГ, не просто проиграла выборы в Берлине, кстати, впервые за четверть века (с 1999 года), но и показала самый худший в своей долгой истории результат. После 21% на прошлых выборах в столице ФРГ социал-демократы сумели набрать лишь 18,4%. Победили же очень убедительно христианские демократы (CDU) с 28,2%. Это были, напоминает Bloomberg, повторные выборы: на первых, состоявшихся в 2021 году, социал-демократы набрали 21%, а христианские демократы – 18%.
Убедительная победа CDU во главе с Каем Вегнером еще не значит, что именно христианские демократы сформируют региональное правительство, потому что поддержка у Вегнера от других партий слабая. Если возглавляющая сейчас столичную мэрию социал-демократ Франциска Гиффай не сохранит посты бургомистра и премьер-министра Берлина, ее может заменить представитель зеленых Беттина Джараш в существующей сейчас правящей коалиции, состоящей из SPD, зеленых и Левой партии. У SPD над зелеными чисто формальный перевес по количеству голосов – всего лишь 105(!) и одинаковое количество мест в ландтаге – по 34. У CDU будет в новом парламенте 52 места.
«Мы избирались с четким посланием, что хотим, чтобы Берлин работал,- заявил после выборов Вегнер, который планирует приступить в ближайшие дни к созданию правящей коалиции.- Наша задача сейчас – создать стабильное правительство…»
Гиффай руководила немецкой столицей с сентября 2021 года. Верховный суд Берлина тогда постановил провести повторные выборы. За полтора года ей не удалось решить главную проблему города: обеспечить берлинцев доступным жильем.
«Этот результат показывает, что берлинцев не устраивает нынешняя обстановка в Берлине»,- признала она, выступая на телеканале ARD.
Джараш подчеркнула, что зеленые выступают за продление работы правящей коалиции в ее нынешнем составе. Она также заявила, что надеется возглавить правительство.
Олаф Шольц может смело записать разгромное поражение социал-демократов в свой личный пассив. После 24 февраля его жестко критикуют со всех, наверное, сторон. Несмотря на это он может чувствовать себя уверенно на посту федерального канцлера, потому что у его главных противников, включая лидера CDU Фридриха Мерца, рейтинги еще ниже.
Союзники социал-демократов в правительстве на федеральном уровне свободные демократы (FDР) набрали менее 5% и в состав главного законодательного органа Берлина в этот раз не прошли. Это может создать проблемы для канцлера, потому что лидер свободных демократов Кристиан Линднер, возглавляющий сейчас Минфин ФРГ, скорее всего больше не будет быть таким сговорчивым.
Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD)на этих выборах немного прибавила, набрав 9,1% (8% на выборах 2021 года).
В этом году в Германии пройдут еще трое земельных выборов: 14 мая в городе-земле Бремене и 8 октября в Баварии и в Гессене. Что же касается следующих общенациональных выборов, то они запланированы на осень 2025 года.