Акции дня: бумаги VK Group растут на новостях о переезде

Российский фондовый рынок во вторник, 14 февраля находился в слабой позиции на фоне геополитических рисков. Вопреки общей тенденции в плюсе торговались акции VK Group, которые по итогам сессии подорожали на +0,79% до 486,2 рублей за штуку. В течение дня рост котировок достигал почти 5%, затем замедлился.

Интерес трейдеров к бумагам усилился на фоне новостей о том, что компания думает о перерегистрации компании с Виргинских островов в Россию. Такое потенциальное решение одобрил совет директоров VK Group. В случае реализации этих намерений VK получит статус международной публичной компании и сможет продолжить деятельность в РФ.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,42% до 2232,23 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,35% до 952,85 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:26 мск составила 85,72 долларов за баррель (-1,03%). Российская валюта слабела – 72,67 руб. за доллар.