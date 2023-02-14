S&P 500 и US Treasuries: спор бумаг между собой

С начала года в США росли многие ценные бумаги. Популярные портфели 60/40 (60% акций на 40% облигаций) показали, по расчетам Bank of America, лучший январь более чем за 30 лет. После худшего для них года за столетие, конечно, можно ждать и не таких отскоков, но важно, что и в прошлом году, падая, и в этом, отрастая, эти классы активов вели себя с необычной синхронностью.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик