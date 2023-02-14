Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500 и US Treasuries: спор бумаг между собой

Глеб Баранов
14 февраля 2023, 11:17

Вчера фондовые индексы США отскочили в надежде на оптимистичные данные по инфляции, а казначейские бумаги продолжили падение, опасаясь обратного. Статистика разрешит этот спор уже сегодня – и есть шансы, что не в пользу быков.

Коллаж: Тамара Ларина