С начала года в США росли многие ценные бумаги. Популярные портфели 60/40 (60% акций на 40% облигаций) показали, по расчетам Bank of America, лучший январь более чем за 30 лет. После худшего для них года за столетие, конечно, можно ждать и не таких отскоков, но важно, что и в прошлом году, падая, и в этом, отрастая, эти классы активов вели себя с необычной синхронностью.
S&P 500 и US Treasuries: спор бумаг между собой
Вчера фондовые индексы США отскочили в надежде на оптимистичные данные по инфляции, а казначейские бумаги продолжили падение, опасаясь обратного. Статистика разрешит этот спор уже сегодня – и есть шансы, что не в пользу быков.
Коллаж: Тамара Ларина
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