Доля мошеннических звонков через мессенджеры выросла за год в пять раз

В феврале этого года доля мошеннических звонков через мессенджеры впервые превысила число телефонных атак, достигнув 55%, что в пять раз больше по сравнению с февралем прошлого года (10%).

Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«Злоумышленники активно ищут новые каналы и мигрируют в популярные мессенджеры, пользуясь доступностью оформления аккаунтов, низкой стоимостью звонков через интернет и возможностями скачать в свой профиль логотип или название известной компании», — сообщил он.

Аналитики ВТБ прогнозируют, что в 2023 году мошенники будут использовать мессенджеры в качестве основного канала для своей деятельности, а доля звонков через них к концу года увеличится до 80%.

Уточняется, что активность телефонных мошенников снизилась благодаря действию закона, обеспечившего блокировку «серых» сим-карт, а также за счет ужесточения ответственности сотовых операторов при подмене номера.

Количество мошеннических звонков клиентам ВТБ в январе текущего года сократилось до 450 тыс., что на 20% меньше показателя декабря 2022-го, однако в феврале банк фиксирует рост активности злоумышленников приблизительно на 20% ежедневно, при этом подавляющая доля звонков приходится на мессенджеры.

Сообщается, что в первом полугодии 2023 года банк протестирует определитель номера для входящих звонков в мессенджерах. Сервис будет использовать технологии внешней компании, его планируется сделать доступным для всех клиентов банка.