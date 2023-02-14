Энергетический кризис уже обошелся Европе почти в 800 миллиардов евро

Авторитетный европейский аналитический центр Брейгель подсчитал, что расходы европейских правительств на оказание помощи бизнесу и населению во время энергетического кризиса вплотную приблизились к 800 млрд евро: Брюссель с сентября 2021 года выделил 681 млрд евро, британские власти – 103 млрд евро и Норвегия – 8,1 млрд евро.

Что касается стран континента, то, как и положено первой экономике, с большим отрывом лидирует Германия, которой энергетический кризис обошелся почти в 270 млрд евро. Если пересчитать на душу населения, то лидерами по расходам станут Люксембург и Дания.