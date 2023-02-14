Энергетический кризис уже обошелся Европе почти в 800 миллиардов евро

Авторитетный европейский аналитический центр Брейгель подсчитал, что расходы европейских правительств на оказание помощи бизнесу и населению во время энергетического кризиса вплотную приблизились к 800 млрд евро: Брюссель с сентября 2021 года выделил 681 млрд евро, британские власти – 103 млрд евро и Норвегия – 8,1 млрд евро.
Что касается стран континента, то, как и положено первой экономике, с большим отрывом лидирует Германия, которой энергетический кризис обошелся почти в 270 млрд евро. Если пересчитать на душу населения, то лидерами по расходам станут Люксембург и Дания.
В сентябре 2022 года правительство ФРГ заявило об отмене планировавшегося налога на газ на потребителей и ввело вместо него потолок цен на «голубое топливо» в надежде сдержать рост счетов за коммунальные услуги и, в первую очередь, счетов за электроэнергию и газ. Канцлер Шольц пообещал создать «защитный щит» стоимостью 200 млрд евро для защиты компаний и потребителей от высоких цен на энергию.
«Немецкое правительство сделает все, что в его силах, для того, чтобы заставить цены снизиться,- пообещал Шольц на пресс-конференции в Берлине.- Мы поднимаем огромный защитный зонт, который подкрепим 200 миллиардами евро».
Берлин ввел потолок цен на газ и электроэнергию и отменил налог на потребителей газа. Налог на газ должен был действовать с сентября 2023 по апрель 2024 годов. Правительство также отменило потолок госдолга на уровне 0,35% от ВВП. Главный в ФРГ импортер газа Uniper подчеркнул, что Германия не исключает ограничения поставок газа потребителям.
Огромные субсидии Германии вызвали недовольство менее богатых европейских стран. Главный довод оппонентов заключается в том, что субсидии правительства негативно повлияет на работу внутреннего рынка Европы.