Фонд Росконгресс и Leverage International (Consultants) Inc. подписали соглашение о сотрудничестве

Темой разговора стало обсуждение будущего сотрудничества на полях крупнейших деловых мероприятий Фонда Росконгресс, в частности, Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели.

«На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с Филиппино-российской бизнес-ассамблеей (PRBA) и Торгово-промышленной палатой Филиппин (PCCI). Однако, расширение личных контактов между деловыми сообществами двух стран будет только способствовать развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Потенциал для увеличения объема российско-филиппинской торговли и инвестиций велик, особенно в сфере сельского хозяйства, туризма, энергетики», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Не менее важной составляющей стало подписание соглашения между Фондом Росконгресс и Leverage International (Consultants) Inc.

Подписи под документом поставили председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и председатель, генеральный директор Leverage International (Consultants) Inc. Сесилия Санчес.

«Экспертиза Leverage International (Consultants) Inc. в области исследований, планирования, технического управления и маркетинга международных выставок и деловых встреч позволит максимально расширить деловые возможности для филиппинских и российских бизнесменов», – подчеркнула Сесилия Санчес.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере налаживания эффективной коммуникации между российскими и филиппинскими экспертными сообществами и деловыми кругами.