Фондовый рынок: похудевший и проголодавшийся

По итогам прошлого года стоимость имеющихся у домохозяйств акций и паев ПИФов сократилась на 1,1% до 8,53 трлн руб. Еще больше снизился объем долговых ценных бумаг — почти на 8,5% до 2,852 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Банка России по операциям сектора «Домашние хозяйства».

Статья по теме: ЦБ представил портрет типичного розничного инвестора

С учетом того, что за 2022 год Индекс Мосбиржи снизился на 43%, сокращение чистых «фондовых активов» вызвано не оттоком средств, а падением котировок акций и облигаций



На начало текущего года совокупный объем инвестиций в инструменты фондового рынка составил почти 11,4 трлн руб. Для сравнения, в депозитах на конец года хранилось чуть менее 45 трлн руб (+17,4%).

Статья по теме: Все по-взрослому

Опережающее падение вложений в долговой рынок объясняется тем, что многие инвесторы рассматривали облигации как альтернативу банковским депозитам, и не ожидали падения котировок долговых бумаг и убытков по своим счетам. Кроме того, в этом году выросли ставки по депозитам, в отдельные моменты времени значительно превышавшие доходности по самым надежным ОФЗ. Это спровоцировало переток части средств консервативных инвесторов с рынка облигаций в банки.

Резко, с 1,2 до 0,8 трлн рублей снизились по итогам года вложения в акции нерезидентов. Причиной бегства инвесторов стало «замораживание» иностранных ценных бумаг российских клиентов рядом зарубежных контрагентов российских бирж.

Однако СПБ Биржа, где совершается основной объем сделок российских инвесторов с зарубежными ценными бумагами, с середины прошлого года начала активно выводить на торги акции компаний, котируемых на Гонконгской бирже. Вероятность блокировки этих активов пока оценивается как незначительная. В результате, с достигнутого в начале июля минимума в 511 млрд долларов к концу года объем зарубежных акций на счетах домохозяйств вырос на 29%.

Рост интереса населения к вложениям в ценные бумаги отмечает и Московская биржа, где за прошлый год число физических лиц, имеющих брокерские счета, увеличилось на 6,1 млн — до 22,9 млн. Всего же на крупнейшей российской бирже на начало текущего года было открыто свыше 38,3 млн счетов (рост на 10,7 млн за 2022 год). Правда, инвестиционное сообщество отмечает, что около 70-80% брокерских счетов «пустые».

История российского фондового рынка однозначно свидетельствует о том, что наибольшие вложения в акции и облигации со стороны населения наблюдается во времена бурного роста фондового рынка.

Таким образом, можно ожидать, что население резко нарастит вложения в ценные бумаги, прежде всего в акции, как только Индекс Мосбиржи продемонстрирует серьезный, на 20-30% подъем.

