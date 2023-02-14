Глава Минобороны ФРГ признался, что не верит в успехи Украины на поле военных действий

Крупные успехи на поле военных действий, на что рассчитывают в Киеве, маловероятны, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Об этом перед началом заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт РИА Новости.

«Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций, – подчеркнул он. – Я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу».

Как ранее писал «Эксперт», глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Писториусу вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из ЕС, а уже потом рассуждать о том, без кого «мир был бы лучше».

«Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику», – подчернул руководитель российского внешнеполитического ведомства.