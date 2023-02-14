Горожанин со средним доходом и образованием: ЦБ составил портрет жертвы мошенников

В 2022 году Центробанк зафиксировал 877 тысяч операций, проведенных без согласия клиентов, в результате которых мошенники похитили 14,2 млрд рублей. Вернуть удалось только 618,4 млн рублей, то есть 4,4% от всего объема украденного. Банк России составил среднестатистический портрет гражданина, наиболее уязвимого для действий мошенников. Им стал мужчина средних лет, проживающий в городе и активно пользующийся банковскими онлайн-сервисами.

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«Среднестатистический портрет клиента банка, наиболее уязвимого для обмана: возраст от 25 до 44 лет; проживает в городе; работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием; активно пользуется банковскими онлайн-сервисами», — следует из обзора ЦБ.

По данным регулятора, мошенничеству подвержены 50,4% мужчин и 49,6% женщин. Три четверти всех случаев обмана пришлось на жителей города, более трети — на возраст от 25 до 44 лет (37,4%), почти половина — на людей со средним достатком (46,5%). Среди жертв мошенников наибольший процент составили граждане со средним образованием (48%). Доля людей с высшим образованием оказалась 28,9%, с общим — 23,1%.

Согласно опросу Центробанка, с мошенничеством сталкивались 58,2% россиян. Из них 60% контактировали со злоумышленниками по телефону и смс. В 31,8% случаев хищения не произошло.

