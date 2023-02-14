Инфляция в США оказалась выше ожиданий

В январе индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция в годовом исчислении замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится сейчас на самом низком уровне с октября 2021 года.

Однако в месячном выражении темпы роста цен резко выросли — с 0,1% в декабре до 0,5% в январе. При этом только в пятницу итоги последнего месяца года были пересмотрены в сторону повышения (до этого считалось, что CPI упал на 0,1%).

0,5% — такие же темпы, как в октябре, когда они были самыми высокими за последние семь месяцев. Это, тем не менее, соответствовало консенсус-прогнозу аналитиков. Но годовая инфляция стала очень неприятным сюрпризом для рынка, ожидавшего цифру заметно ниже — 6,2%.

Более устойчивая инфляция в США повышает вероятность того, что денежно-кредитная политика ФРС окажется в будущем жестче, чем ожидалось. А более высокие ставки ухудшают перспективы для акций.

Накануне аналитики JPMorgan оценивали шансы на то, что темпы роста потребительских цен окажутся в январе 6,4-6,5% всего лишь как 1 к 4. Банк ожидал, что индекс широкого рынка S&P 500 в случае выхода такой статистики упадет на 0,75-1,5%.

И сегодня к вечеру он, действительно, уже снижался на 0,92%. Индекс Dow Jones Industrial Average терял 1,05%, а Nasdaq — 0,72%.

