Хиты Михаила Гуцериева на Big Love Show

В этот вечер на сцене ВТБ Арены «Динамо» собирались тысячи преданных восторженных зрительских сердец, сверхмощная энергия любви и, конечно, самые горячие хиты от лучших представителей российского шоу-бизнеса. Такое масштабное мероприятие невозможно было представить без песен на стихи Михаила Гуцериева. Со сцены прозвучало пять хитов, написанных поэтом Гуцериевым. Прозвучавшие со сцены композиции, стали истинным украшением жаркого дэнса на Big Love Show 2023, а их исполнение порадовало зрителей яркой режиссурой и необычной хореографией.

«В этом году исполняется 7 лет песне на стихи Михаила Гуцериева «Неделимые». Для меня эта композиция подтверждает «теорию якоря» — каждый раз, когда я её исполняю, говорит популярный исполнитель Дмитрий Билан, меня переполняют воспоминания того времени, когда трек создавался. В ней отражается история того периода жизни, той жизненной энергии. Песня очень тепло всегда принимается публикой. Мне очень нравится её смысл и музыкальное сопровождение! Несколько лет назад у меня была одноименная концертная программа — «НЕДЕЛИМЫЕ». Мы все неделимые — одно без другого не существует!» — рассказал после выступления заслуженный артист России Дима Билан.

«Песня на стихи Михаила Гуцериева — мой первый крепкий хит, который встал во все хит-парады, залетел во все чарты, сказал певец Анатолий Цой. Видео на песню «Покажу паранойю» радиостанция Love Radio объявила лучшим клипом 2022 года! Я считаю, что это достойная награда. Мы приложили очень много сил, и у нас всё получилось. Хочу сказать огромное спасибо авторам, за то, что поверили в меня и написали эту песню: поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Дарье Кузнецовой. К концерту Big Love Show мы подготовили очень крутой номер, надеюсь, зрители оценили нашу работу», — признался после выступления певец TSOY (Анатолий Цой).

Победитель проекта «Фабрика звёзд-6» и экс-участник группы «Челси» Арсений Бородин поделился своими воспоминания о создании песни на стихи Михаила Гуцериева: «Песню «Далеко», которую я сегодня исполнил, написал поэт Михаил Гуцериев и композиторы: Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. Эта композиция очень выделяется из всей нашей эстрады, как смыслово, так и музыкально. Финальные штрихи в аранжировку вносил обладатель 4-х премий «Грэмми» Михаэль Брауэр. Я очень доволен и горжусь нашей работой, она получилась классной! Говорю спасибо авторам и всем тем, кто помогал донести наше творение до слушателя!»